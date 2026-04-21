大馬甜美女星爆「曖昧小彭于晏」！　瞞著她到場…當場嚇傻

記者蔡琛儀／台北報導

新生代歌手陳佩賢今年迎來27歲生日，從參與音樂節目《聲鳴遠揚》後回歸歌壇，正式展開「還歌債」計畫，自三月起以接力賽形式連續推出五首全新單曲，為了與一路支持的歌迷共享重要時刻，陳佩賢特別攜手追星平台舉辦生日歌迷派對，現場湧入大批粉絲齊聲祝福，氣氛溫馨感人。

▲ 陳佩賢舉辦生日歌迷派對。（圖／福茂提供）

她的緋聞男友陳宇祥也低調現身，全程默默坐在台下支持，事前卻刻意向她表示因工作繁忙無法到場，當他突然出現時，讓陳佩賢一度驚呼、甚至笑說：「還以為是彭于晏！」兩人最後更加碼合唱歌曲〈惜命命〉，讓歌迷大飽耳福。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳佩賢這次更精心準備演出橋段，帶來兩首翻唱歌曲〈匿名的好友〉、〈踮起腳尖愛〉，兩首皆為經典OST作品；談及這兩首歌的意義，陳佩賢感性表示，〈匿名的好友〉是她當初在南京登台比賽時選唱的曲目，而〈踮起腳尖愛〉則是她踏上《聲鳴遠揚》舞台的第一首比賽歌曲，對她而言不只是表演，更是一段自我證明的起點。

▲ 陳佩賢合體緋聞男友陳宇祥。（圖／福茂提供）

她坦言，過去一年對自己而言意義重大，但也充滿掙扎與懷疑，「曾經真的有想過是不是要放棄唱歌這條路，因為太辛苦了，也不確定自己能不能走得更遠。」她回憶在比賽期間一度陷入低潮，甚至躲在浴室一邊播放蔡健雅的歌曲，一邊嚎啕大哭，在水聲掩蓋下釋放情緒，重新審視自己對音樂的初心，也讓她重新找回自信。