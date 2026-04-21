不只求平安！香蕉朝聖白沙屯媽祖　啟動「合照即捐款」公益

記者張筱涵／綜合報導

藝人香蕉（王俊傑）近日參與媽祖遶境活動，並透過社群分享沿途畫面，透露此行目的不僅是信仰之旅，也結合公益行動，展現滿滿正能量。

▲香蕉發起合照捐錢活動。（圖／翻攝自FACEBOOK／香蕉 王俊傑）



香蕉表示，自己特地利用空檔時間前往參拜媽祖，「替太太和寶寶還有家人們求平安」，畫面中他神情虔誠，也不時與民眾互動，直呼「希望大家都平安」。

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此次行程他與好友「Q哥」同行，沿途遇到熟識店家，受到熱情招呼。此外，他也主動與現場醫療團隊合影致意，並暖心表示「辛苦了」，對第一線人員表達感謝。

值得一提的是，香蕉此行也延續朋友的善舉，發起「合照即捐款」活動，只要與他合影就會幫忙樂捐。他開心透露，最終共與99組民眾合照，等同完成99筆善款，讓整趟行程更具意義。

▲香蕉和許多民眾合照，現場氣氛融洽。（圖／翻攝自FACEBOOK／香蕉 王俊傑）



面對粉絲留言互動，香蕉也展現親民一面。有網友表示「沒遇到啊，香蕉哥哥，好可惜喔」，他回應「下次見～～～～」，也有人大讚「香蕉永遠都是滿滿的親和力和謙虛」，他笑說「我已經習慣了好多年，不累～～要累回家再說」。

另有民眾分享錯過合照的遺憾，香蕉則暖心回應「哇！下次有機會 不急不忙來個三張」，展現十足親和力。

活動現場氣氛熱絡，香蕉也感性表示「大家好開心 太棒的氣氛了」，並透過鏡頭向醫療人員致謝「辛苦了」。不少網友也留言力挺，「太棒了，謝謝你們的善舉，祝福大家平安健康」、「喜歡香蕉的熱心與正能量」、「讚喔！貼心的老公」，對他的公益行動給予高度肯定。