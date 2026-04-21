陳亞蘭誤吞2cm魚刺卡喉脫險！竟對上「祈福時間」網喊：媽祖保佑

記者陳芊秀／綜合報導

歌仔戲小生陳亞蘭自爆用餐時不慎誤吞一根長達2公分的魚刺，卡在喉嚨難受一整晚。神奇的是，隔天她在沖洗鼻子時，魚刺竟意外自動「滑出」喉嚨。陳亞蘭事後發現，這段時間剛好有夥伴在白沙屯媽祖進香路為她祈福，讓她感性發文：「是巧合嗎？還是一切自有安排？」感恩媽祖慈悲護佑。

▲陳亞蘭誤吞2cm魚刺，卡喉一整晚。（圖／翻攝自臉書）

長達2cm魚刺曝光！陳亞蘭忍耐整晚

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陳亞蘭公開一張魚刺照，該根魚刺呈現細長彎曲狀，本人透露將近2公分長，末端相當尖銳。她表示前晚用餐誤吞後，喉嚨感受到極大的不適感，但礙於星期天診所沒開，只好忍耐一晚，原本打算隔天就醫，沒想到在梳洗沖鼻時，這根魚刺竟然不可思議地自行脫離喉嚨，讓她瞬間感到「人完全輕鬆了」。

祈福時間點巧合對上卡喉時刻

令陳亞蘭感到最神奇的是，就在魚刺排出的同時，她收到夥伴訊息，告知昨晚已向白沙屯媽祖稟告下馬，並在徒步過程中為她與公益演出「女俠俱樂部」祈福。陳亞蘭驚覺，夥伴祈福的時間點竟與她卡住魚刺的時間不謀而合，讓她深受感動：「或許是媽祖娘娘知道我發心要做的是善事。這是媽祖娘娘要給我的啟示。」

網友提醒：有保佑也要看醫生

陳亞蘭曝光這段經歷後，引發大批粉絲關心，眾人留言「善舉有善報媽祖有在護佑」、「有媽祖保佑也要去看一下醫生、平安就好」、「媽祖好靈感呢，她會護祐無私付出的善心人」、「天公伯疼惜善心人！慶幸亞蘭姐恢復健康」、「真是太神奇了！！！感謝媽祖娘娘與諸位神佛保佑