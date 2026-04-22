限時搶／KKBOX風雲榜簽到任務開啟　3千份碎片等你領！

活動小組／綜合報導

想去小巨蛋朝聖年度最強音樂盛典嗎？除了看新聞抽獎外，現在還有「超強助攻」新任務、讓你離偶像更近一步！《ETtoday 新聞雲》與 KKBOX 攜手推出未來碎片領取任務，「連續三天簽到任務」於 4 月 22 日正式開跑 ！只要在新聞雲 APP 挑戰連續簽到 3 天，就能領取「未來碎片兌換碼」，總計3000份，優先完成任務者，可先獲得（數量有限、先完成先獲得；每天中午12:00更新）；獲得的未來碎片可增加KKBOX風雲榜門票抽票中獎機會，助你卡位 KKBOX 風雲榜、親臨現場！

▲ ETtoday 再推出連續簽到任務，完成任務即可獲得限量未來碎片兌換碼，增加抽中KKBOX風雲榜門票機會。（圖／活動小組提供）

本次風雲榜卡司陣容超夢幻，集結韓流男神東海 (DONGHAE)、超強新人 LONGSHOT，以及多位重量級大咖歌手 ！為了回饋廣大讀者，ETtoday 加碼再推出「未來碎片」發放活動 。自 4 月 22 日起，會員只需透過新聞雲 APP 進入活動頁面，連續 3 天完成簽到任務，即可領取專屬兌換碼 。碎片累積越多，獲得門票的運氣就越旺 ！

《前進第 21 屆 KKBOX 風雲榜：連續三天簽到任務》

★活動期間： 2026/4/22 (三) 至序號兌完為止 （ 總計3000份，中午12:00更新）

★活動任務：

1.註冊並登入 《ETtoday 新聞雲》 APP 會員 。

2.前往 APP 下方「活動」列表，點選「連續三天簽到任務」頁面 。

3.連續簽到：挑戰連續簽到 3 天 。

●簽到時段：每日中午 12:00 至 24:00（中午 12 點開啟新任務） 。

●溫馨提醒： 每日 00:00後至 11:59 不開放簽到，錯過當日時段無法補簽，請務必設好鬧鐘 ！

4.活動獎項： 「未來碎片兌換碼」共 3,000 份，依完成任務時間的優先順序發放，兌完為止。（特別提醒: 中午12:00 開放開始及更新!!）

▲ 打開新聞雲 APP，點擊下方「活動」，即可進入簽到頁面參與索票任務。（圖／活動小組提供）

5.序號兌換期限： 成功領取到碎片兌換碼後，需於 5/12(二) 23:59 前自行至KKBOX 風雲榜官網「我要索票專區」，輸入「未來碎片兌換碼」完成兌換「未來碎片」 。（若未完成兌換程序，此兌換碼序號過期不可追回！務必要於指定時間內自行前往兌換唷！）

6.KKBOX風雲榜未來碎片中獎公告： 門票抽獎結果將於5/14 (四) 14:00 公布於 KKBOX 官方網站，請自行前往查詢 。

▲ 未來碎片兌換碼（序號）兌換流程，需自行前往KKBOX 風雲榜官網「我要索票專區」兌換「未來碎片」抽獎機會！（圖／KKBOX提供）

### 索票五重送：多管道抽門票、應援偶像

除了簽到任務，ETtoday 規劃了全方位的索票路徑，讓粉絲透過各種方式與偶像更近一步：

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