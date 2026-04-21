許光漢穿皮衣現身「新身份曝光」　再次聯手殷振豪…狂玩諧音梗！

記者黃庠棻／台北報導

近年在韓國、日本皆交出亮眼成績單的許光漢，以自然精湛的演技與極高的自我要求，成為亞洲最具代表性的男星之一。台灣LG電子於今日（21日）正式宣布，邀請許光漢擔任「LG Styler蒸氣電子衣櫥」年度品牌大使，同時也讓他多了一個新身分，成為LG家族的「許代樂（Styler）」。

▲許光漢擔任電子品牌大使。（圖／LG提供）



聊到形象廣告，LG表示特別邀請許光漢再次聯手導演殷振豪，這對「黃金組合」讓LG Styler形象廣告充滿電影質感，在最新形象大片中，許光漢變身「許代樂」，穿著帥氣長版皮大衣，演繹高規格的衣物糾察隊角色。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲許光漢擔任電子品牌大使。（圖／LG提供）

廣告影片中，許光漢突然現身於烤肉店，冷靜直言「衣服臭掉是不可以的。」隨後俐落開瓶韓式燒酒，象徵對生活細節毫不妥協、任何環節都必須到位的態度。當他發現有人衣服出現皺褶時，瞬間露出難以忍受的表情，對細節近乎偏執的堅持再度嶄露無遺。

▲許光漢擔任電子品牌大使。（圖／LG提供）

面對這些狀態失控的衣物問題，唯有交給「許代樂」出手，才能通通搞定。這也是許光漢難得挑戰帶有「偏執魅力」的角色設定，透過對衣著細節的執著，展現他對完美形象的堅持態度；再加上許光漢極具磁性的嗓音，將經典台詞「言午許，許代樂」深深刻進粉絲的心中。

▲許光漢擔任電子品牌大使。（圖／LG提供）



許光漢笑說自己很喜歡跟朋友一起吃火鍋或烤肉放鬆，過去曾發生過味道殘留在衣物，整個劇組都知道他剛去吃了火鍋的糗事；但自從有了LG Styler，回家第一件事就是把衣服交給它處理，隨時維持清新狀態，出門也更自在。

▲許光漢擔任電子品牌大使。（圖／LG提供）