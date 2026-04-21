捲親哥醜聞！Jisoo認「因哥哥而受傷」昔頭撞破爆血原因曝光

記者林汝珊／綜合報導

BLACKPINK成員Jisoo親哥哥金政勳，近日爆出涉嫌對女直播主性侵未遂，引起軒然大波，對此Jisoo沈默幾天後透過經紀公司發聲，正式切割親哥。而近日Jisoo過去言論再度被挖出，坦言額頭上的疤，是因為哥哥才留下的，當時因為信任哥哥而意外撞破頭，受了嚴重的傷，如今這段直播再度引起討論，讓不少粉絲都相當心疼。

▲捲哥哥醜聞爭議，Jisoo發聲切割。（圖／翻攝自IG）

Jisoo曾在2018年直播時談到，小時候因為哥哥告訴她「如果碰到消毒車的煙就會死」，要她趕快爬到遊樂場高處避開，哥哥還對她說「別擔心，我是你哥哥」，因此她急忙往上跑，卻撞到欄杆導致額頭受傷留下疤痕，「那時候大概5歲，流了很多血，算是很嚴重的傷。」

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不過她流血後，哥哥卻回她「那又怎樣，快逃」，透露自己滿身是血的走回家，至今都還記得路人驚訝的表情，坦言爸媽只說：「怎麼辦，要趕快洗一洗」、「血流太多了」，並沒有送醫。回憶道：「是不是很特別？我受傷時幾乎沒有被帶去醫院過，所以雖然受過很多傷，但我都不會哭，每次只是笑著就長大了。」

貼文曝光後，網友紛紛留言表示：「家庭氛圍感覺不太一般」、「把年幼妹妹帶到危險處的玩笑太過分」、「全身流血卻只貼OK繃真的難以置信」。此外，對於哥哥近日爆出的爭議，Jisoo正式切割表示：「練習生時期起便早早獨立生活，長期與家人分開居住，對相關人士的私生活既無從得知，也無法介入」。