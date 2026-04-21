Jisoo機場採訪無預警取消！　疑受「親哥爭議」波及

記者張筱涵／綜合報導

韓國女團BLACKPINK成員Jisoo近日因親哥哥相關爭議風波延燒，原定22日的機場出境採訪行程也臨時取消，引發外界關注。

▲Jisoo取消明日採訪行程。（圖／翻攝自Instagram／sooyaaa__）



根據時尚行銷公司相關人士表示，原安排於22日進行的Jisoo機場出境採訪，因「內部因素」不得已取消。Jisoo原本預計當日上午經由仁川國際機場飛往法國巴黎，並與現場媒體見面，該採訪行程原由公關單位安排對外通知。

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不過，該採訪最終在出發前取消，外界普遍推測，與近期延燒的家人相關爭議有關。日前韓媒報導，一名知名女團成員的親哥哥因涉嫌對女性直播主進行性騷擾遭警方逮捕，隨後網路上出現多項推測，指向該人士疑似為Jisoo的親哥哥，事件迅速發酵。

針對相關爭議，Jisoo所屬公司BLISSOO已於20日透過法律代理人發聲，強調目前外界提及的事件「與藝人及公司完全無關」，並指出網路上流傳的多數內容屬未經證實的臆測或明顯不實資訊。

聲明中也進一步說明，Jisoo自練習生時期起便已獨立生活，長期與家人分開居住，因此對相關人士的私生活「無從得知，也無法介入」，正式與事件劃清界線。