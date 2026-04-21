「舞蹈教父」正妹女兒曝光！　姓名藏父母期待：從沒被唸對過

▲ 馬靚辳新歌〈反向戀愛〉寫下現代愛情觀。（圖／日天昊娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

「舞蹈教父」馬雷蒙之女馬靚辳推出新單曲〈反向戀愛〉，描寫一段沒有名分的曖昧關係，她直言這種關係甚至比正式分手更痛，「我寧願痛快地哭一場，也不要讓那種像刺一樣的感覺一直留在心裡。」她坦言自己是偏內向的I人，在感情中不習慣主動確認關係，也因此經歷過不少開始模糊、結束更模糊的關係，這些經驗也成為新歌的創作來源之一。

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▲▼ 馬靚辳是「舞蹈教父」馬雷蒙的女兒。（圖／日天昊娛樂提供）





馬靚辳的名字從小到大幾乎沒有一次被唸對過，她笑說因為太特殊，據說是父親翻字典刻意挑選，還開玩笑說就是要考倒別人，結果反而變成自己最困擾，她平常會介紹自己，靚是靚女的靚，唸作「ㄐㄧㄥˋ」，辳是上面一個林下面一個辰，唸作「ㄋㄨㄥˊ」，代表森林的早晨。

出身舞蹈世家，父親為台灣娛樂圈「舞蹈教父」馬雷蒙，在舞蹈界的成就備受關注，外界常期待她延續舞蹈天賦，但她坦言自己與父親是不同個體，不希望被定義為誰的附屬，相較於舞蹈，她更明顯感受到的是來自父親的音樂感知能力，從小在排練室環境中成長，節拍、音樂與舞者的聲音充滿童年，也讓她對節奏與律動特別敏感，並延續到音樂創作之中，讓她偏好具有流動感與前進感的作品。

她表示現階段更想專注在找到自己，把音樂做好，至於舞蹈就像父親留下的一份禮物，「也許有一天準備好了，會想打開來看看。」也不排斥未來將這份養分帶回作品之中。