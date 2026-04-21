樂天女孩去越南玩「由上往下拍」疑走光！緊急P愛心圖　照片全PO網

記者潘慧中／綜合報導

「樂天女孩」熊霓儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她20日便在社群網站上傳一系列前往越南遊玩的側拍照，結果其中一張由上往下拍的照片可能是走光的關係，她害羞地用愛心圖案遮住屁股。

▲熊霓緊急P上愛心圖才曝光照片。（圖／翻攝自Instagram／michelle02_14）

照片中，可以看到熊霓上半身穿著一件白色短袖針織上衣，胸前裝飾著黑色蝴蝶結，貼身剪裁突顯出凹凸有致的曲線。她下半身則搭配深色百褶短裙，大方展現白皙修長的美腿。腳上穿著白色長襪與米色厚底涼鞋，更加拉長了身材比例。

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▲熊霓曲線穠纖合度。（圖／翻攝自Instagram／michelle02_14）



對於這趟越南之旅，熊霓非常滿意，「衣服好買、店好拍連心情都變超好」，顯見這次旅程不僅滿足了她的購物欲，也讓愛美的她拍到停不下來，在視覺與心靈上都獲得極大的放鬆。

▲熊霓非常滿意這趟越南之旅。（圖／翻攝自Instagram／michelle02_14）



無論是坐在石牆階梯上，或是泳池旁的吊床上，熊霓隨機一拍都像是在拍攝時尚雜誌，「真的好喜歡越南，想再去越南當漂亮小姐姐，才回來不久又想去了」，並附上多個愛心符號，對越南的熱愛溢於言表。