日本強震！美女主播趕回電視台「全素顏報新聞」　呼吸急促網心疼

記者陳芊秀／綜合報導

日本長野縣本月18日接連發生多起強震，而NHK長野電視台的美女主播稻井清香在播報新聞時，被發現幾乎全素顏入鏡。日網傳出她當時休假在家，地震發生後火速衝回電視台投入播報工作，更疑似因緊張一度出現過度換氣症候群的症狀，而她敬業的一面引發日網熱議。

▲日本長野發生強震！美女主播稻井清香趕回電視台，頂著全素顏報新聞。（圖／翻攝自X）

網友PO出地震當日（18）的新聞片段，稻井清香戴著深色的黑框圓眼鏡，頭髮簡單紮起，臉蛋完全沒有上妝之下，眉毛呈現出天生的眉形與色澤，沒有經過描繪或修整。雙眼周圍可以看見些許自然的黑眼圈，沒有眼妝、沒有底妝修飾，呈現自然的膚況。對比她以全妝播報新聞的狀態，平時雙眼有神、五官精緻，妝容自然端莊，展現出知性美。

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▲稻井清香上妝時眼睛有神，素顏則現出些許黑眼圈。（圖／翻攝自X）

有日本網友估算，長野地震發生時是日本時間下午1點20分，而稻井清香開始播報時是1點31分，如果她是網路傳言中取消休假回電視台，前後僅花不到10分鐘間就進攝影棚。同時有網友表示「感謝努力播報的新聞主播」。

而稻井清香播報中語速極快，呼吸顯得相當急促且聲音顫抖，甚至出現類似斷句，也引發民眾對主播身體狀態的擔憂，部分網友看到當時新聞片段後留言「聽起來像過度呼吸，一直在說『請冷靜』，但希望她自己也能深呼吸冷靜下來」、「聲音都哽咽了，感覺是全力衝刺跑過來的吧」。

▲稻井清香報新聞時疑似因緊張出現過度呼吸的症狀，令日網心疼。（圖／翻攝自X）