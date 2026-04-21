方志友狂鏟肉「中空現身」真實小腹照超驚人！認了手法激烈：喜歡逼自己

記者潘慧中／綜合報導

方志友21日在社群平台分享近況，她坦承年後開始努力償還從去年暑假就不停增加的體重，但為了工作需求，她積極鏟肉，如今成果照曝光，立刻吸引大批粉絲按讚直誇：「怎麼這麼瘦這麼美！」

▲方志友秀平坦小腹。（圖／翻攝自Instagram／beatricefang）



照片中，可以看到方志友單穿一件大地色系的短版中空背心，搭配深色高腰牛仔褲，大方露出平坦且毫無贅肉的小腹，穠纖合度的身形比例與過去相比明顯消瘦不少。

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▲▼方志友最近變超瘦。（圖／翻攝自Instagram／beatricefang）



對於這段時間的轉變，方志友透露瘦身是為了還去年暑假開始累積的「體重債」，但她也坦承自己的瘦身方式較為激烈，因此並不建議粉絲跟從，但她非常喜歡這種為了工作全力以赴的感覺，「喜歡為了工作逼迫自己的意志力。」

▲方志友坦承自己的瘦身方式較為激烈。（圖／翻攝自Instagram／beatricefang）



除了體態分享，方志友也在文中提到被「Bieberchella」（小賈斯汀於Coachella的演出）所觸動，感受到人的脆弱與勇敢，「謝謝曾經的自己，然後用最溫柔的態度擁抱自己真是世界美好的事。謝謝一切，謝謝長大的我們。」最後，她透露非常期待下半年與粉絲見面，似乎在預告將推出新作品。