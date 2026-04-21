楊千霈自嘲「剛離婚需要工作」　大咖巨星客串舞台劇…沈玉琳接手

記者黃庠棻／台北報導

舞台劇《婚內失戀》改編自鄧惠文醫師同名著作，自2022年首演以來，每一輪演出都獲得好評完售，2026年4月10日起將於水源劇場加演回歸，這也是《婚內失戀》第三度演出，並以「封箱演出」形式劃下句點，不再加演。

▲舞台劇《婚內失戀》。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

本輪演出包含「經典場」卡司吳世偉、杜思慧、莊凱勛、張詩盈、黃人傑與蔡亘晏（爆花），以及「星光場」卡司柯叔元、何如芸、蔡昌憲、周曉涵、李玉璽與項婕如參與演出。不同於以往版本，此次封箱場特別打造「香味劇場」，將食物氣味與香氛元素融入演出現場，讓觀眾透過嗅覺與空間氛圍，體驗更立體的感官劇場。

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▲舞台劇《婚內失戀》。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

由於每一場演出都有知名彩蛋嘉賓驚喜現身，扮演Pizza外送員，外送員的台詞由彩蛋嘉賓自行設計，繼首週派翠克置入「小姐不熙娣」重新復播後，第二周的彩蛋嘉賓更是個個使出渾身解術，黃嘉千把爆滿的觀眾當作「無形的朋友」，還故意問台上必須看不見觀眾的何如芸「你一定看不到他們，對不對？」

▲舞台劇《婚內失戀》集結多位大咖客串。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

而國民姑姑海裕芬帶出加了銀杏的起司粉Pizza，要劇中人物記住美好的回憶，而且要用「歲月是把殺豬刀的刀」來切Pizza；楊千霈則拿自己離婚的身份開玩笑，說自己剛離婚，非常需要工作，還以相聲灌口的方式細數自己主持過金鐘、金馬、金曲星光大道，亞太影展等金字招牌的頒獎典禮；週日晚間的喜劇演員喬瑟夫更是把自己扮成「魯夫」，跳tone的表現「笑」果十足。

▲舞台劇《婚內失戀》集結多位大咖客串。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

婚內失戀舞台劇封箱演出即將邁入最後一週，本週彩蛋嘉賓很令人期待，最讓人期待的是病後復出的主持人沈玉琳，此場次票幾乎售罄。另有曾和周曉涵扮演夫妻的周孝安、新婚的新手爸爸連晨翔、甫出小說的梁正群、好久不見的劇場老將呂曼茵，以及以電影《進行曲》走紅的劉育仁等，相當值得期待。

▲舞台劇《婚內失戀》集結多位大咖客串。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）