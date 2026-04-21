結婚1年多「還是很難相信會嫁你」！張天霖淡定回1句話 洪小鈴問號了

記者潘慧中／綜合報導

洪小鈴2024年與張天霖結婚，隔年驚喜證實已生下女兒。不時會分享婚姻生活的她20日有感而發地說，「我到現在還是很難相信，我竟然會嫁給你，還有一個這麼可愛的寶寶」，結果老公的淡定回應笑翻大批粉絲。

▲洪小鈴分享和張天霖的私下對話。（圖／翻攝自Instagram／superstarlingling）



洪小鈴透露，最近把握一個難得的午後，張天霖帶著全家人一起去看夕陽。看著另一半燦爛的笑容，以及女兒可愛的眼神，讓她心裡突然產生一種不真實的恍惚感，「忍不住跟張爸爸說：『我到現在還是很難相信，我竟然會嫁給你，還有一個這麼可愛的寶寶。』」

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面對洪小鈴的深情告白，張天霖反應相當淡定，而且不走浪漫路線，「那是因為妳現在老花，看不清楚。」發現老婆出現問號臉，他還接著說：「以前我又帥又年輕的時候，你沒看上，現在剛好。」

▲▼洪小鈴和張天霖已經結婚1年多。（圖／翻攝自Instagram／superstarlingling）



在聽完張天霖的回應後，洪小鈴忍不住幽默自嘲：「原來我不是嫁給愛情，是嫁給視力退化……。」這段充滿生活感的日常對話，不僅讓人窺見老公私下毒舌又幽默的一面，也讓外界看見這對明星夫妻之間輕鬆沒負擔的相處模式。