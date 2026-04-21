《華燈初上》《不良執念清除師》翻拍短劇！陸網崩潰：放過好故事

記者陳芊秀／綜合報導

大陸知名串流平台愛奇藝昨日（20）舉行世界大會，宣布一連串新劇片單，其中短劇類別提及將要翻拍台劇《華燈初上》、《不良執念清除師》。然而消息一出，隨即在陸網引發關注。

▲《華燈初上》《不良執念清除師》將翻拍短劇。（圖／翻攝自微博）

根據平台發表的新劇介紹，短劇《華燈初上之浮世繪》改編自Netflix熱門台劇，將舞台移至「霓虹燈下的女人江湖」，透過一樁命案剖開閨蜜背叛、情慾糾纏與女性命運的悲歌。海報以經典的紅色高跟鞋為視覺中心，透出濃厚的懸疑感。另一部短劇《不良執念清除師》沿用同名台劇世界觀，並強調是「全新人物故事，無觀劇門檻」，劇情採單元劇與強主線結合，主打高能反轉與懸念，在驚悚外殼下包裹人性救贖。

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▲《華燈初上之浮世繪》改編《華燈初上》。（圖／翻攝自微博）

▲《不良執念清除師》延續故事世界觀，全新人物劇情。（圖／翻攝自微博）

《華燈初上》是女星林心如擔任製作人進軍串流的成功代表作，2021年播出時掀起全台猜兇手的社會現象，獲得第57屆金鐘獎11項提名；《不良執念清除師》是導演林冠慧身兼編劇，獲得第59屆金鐘獎最佳編劇，楊謹華勇奪最佳女配角。

而《華燈初上》、《不良執念清除師》翻拍短劇消息曝光後，陸網湧現大量負評，死忠劇迷對於「短劇化」與「全新人物」感到極度排斥，重砲批評「內娛（陸娛）是沒有編劇了嗎，可以放過別的好故事嗎，我真的不想被創」、「真醉了，不約哈」、「神經」、「噩耗啊」。劇粉敲碗《不良執念清除師》拍第二季多年，得知要重新翻拍短劇，反應悲觀「沿用IP世界觀，全新人物故事，也就是說這短劇沒有蒲一永⋯⋯」、「不接，蒲一永幫我把這鬼清除掉」。更有人認為兩部台劇題材難以通過大陸當地的影視審查，質疑短劇版製作水準，「題材敏感，又不能原劇情照搬。翻拍來幹嘛」。

▲陸網反應激烈。（圖／翻攝自微博）