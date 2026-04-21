震撼彈！千年一遇J級瀨戶環奈領3女神來台　柔乳女神也點頭

記者林汝珊／台北報導

亞洲最強的「2026 TRE台北國際紅人展」即將於7月3日至7月5日在台北南港盛大登場，預計將有超過百位SS級夢幻女神齊聚一堂，準備為台灣粉絲帶來超夢幻的組合。繼日前宣布重量級女神河北彩花與櫻空桃確定出席後，主辦單位再度釋出震撼彈，重磅宣布第二波確定出席的超強陣容。

▲（左起）渡部穗乃、瀬戸環奈、純白彩永將登「2026 TRE台北國際紅人展」。（圖／TRE國際紅人展提供）

稱號「千年一遇J罩杯神乳」的頂流女優瀨戶環奈，以清新亮麗的外型與自然不做作的可愛個性迅速竄紅，累積了大量粉絲支持，堪稱當今最具話題性的女優之一。主辦單位透露，瀨戶環奈自去年TRE爆紅後在日本行程滿檔、曝光度極高，經過多方長時間的協調溝通，才終於成功促成此次來台。

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「巨乳現役女大生」純白彩永憑藉清純秀麗的外表與鄰家女孩般的親和力，完美契合台灣男性觀眾長期偏好的理想型，迅速在粉絲間累積超高人氣。由於純白彩永目前仍需兼顧大學學業與演藝工作，且對公開活動的時間規劃與曝光尺度相當謹慎，歷經多次溝通與協調，首次來台實屬難得。

「學霸系J罩杯柔乳女神」渡部穗乃，多才多藝的她具備出色的多國語言能力，看中她跨語言、跨領域的優勢，期盼能藉此觸及更廣泛的國際粉絲族群，進一步提升活動的能見度。值得一提的是，渡部穗乃對此次來台展現了高度熱情，為活動宣傳注入了更多亮點與期待。這三位人氣看漲的頂流新人女優聯袂現身，勢必將為今年的TRE活動帶來破表的討論熱度與滿滿的青春活力。