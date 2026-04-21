林采緹產後「上胸消風全空杯」！補救2年：比原本大1cup 成果超辣

記者潘慧中／綜合報導

林采緹20日在社群平台大方回應粉絲最常詢問的胸部保養問題時，她坦言過去產後餵母乳時，上胸一度「整個消風」，經過兩年多的努力，直到近期才完全補救成功，真實的心路歷程隨即引發高度關注。

▲林采緹近況畫面。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）



從近況畫面中，只見林采緹單穿一件淺灰色絲滑質感的細肩帶低胸睡衣，領口處點綴精緻的蕾絲花邊，豐滿北半球呼之欲出，大方展現深邃事業線。

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▲林采緹坦言上胸一度消風。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）



林采緹在Instagram限時動態坦承，之前因為產後餵母乳的關係，上胸流失嚴重，當時「所有內衣直接呈現空杯狀態」。為了找回失去的曲線，她喝營養品長達兩年多，直到最近「終於完全補回來了」！

▲林采緹補救兩年後，現在甚至比以前大一個罩杯。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）



更讓林采緹開心的是，消風的上胸不只完全補回來了，而且「比原本生之前還大了一個cup」，非常滿意最近的狀態。