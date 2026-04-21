前FTISLAND宋承炫當爸了！　曬3D超音波照告白：我們的小太陽

記者張筱涵／綜合報導

前FTISLAND成員宋承炫近年淡出演藝圈後，人生迎來全新階段，21日在社群平台分享兩張超音波照片，並寫下「곧 만나자, 우리 햇님이」（就快見面了，我們的小太陽），疑似公開即將升格當爸爸的喜訊，消息一出立刻引發關注。

▲宋承炫2024年和圈外女友結婚並到美國生活。（圖／翻攝自Instagram／soow456）



從宋承炫曝光的照片中可見，一張為黑白超音波影像，另一張則為3D立體超音波，能清楚看到寶寶的臉部輪廓與姿態，畫面溫馨又充滿期待，也讓粉絲紛紛留言祝福。

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▲宋承炫分享寶寶照片，宣布當爸。（圖／翻攝自Instagram／soow456）



宋承炫2019年退出FTISLAND，逐步淡出演藝活動，並於2024年2月15日宣布正式引退。同年6月與圈外女友步入婚姻，目前定居美國紐約生活。先前他也曾在2025年8月透露，正在籌備開設餐廳，轉換跑道投入新事業。

如今再傳出即將迎來新生命的好消息，象徵人生邁入新篇章，從演藝人員轉為家庭與事業並重的新身份，也讓外界相當期待他的未來動向。

▲宋承炫雖淡出演藝圈多年，但近年有拍攝一部恐怖電影《Rhapsody for the Dead》。（圖／翻攝自Instagram／soow456）