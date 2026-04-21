變裝皇后妮妃雅開箱「私密包」 掏出超狂凶器！

記者葉文正／台北報導

奪下《魯保羅變裝皇后秀》冠軍的「臺灣之光」妮妃雅‧瘋（Nymphia Wind），1995年出生，本名曹米駬，親友們都叫他曹里歐，日前受邀小公視節目《反正你也不睡覺》，首度在節目上開箱演出必備的私密化妝包，當中竟有超狂凶器，讓現場一片驚呼。本集將於今(21)日在小公視頻道播出。

▲超狂開箱！「私密旅行包」竟掏出老虎鉗 妮妃雅認：看了很不爽。（圖／公視提供）

大家總以為國際變裝皇后的化妝包會充滿各種精緻的專櫃神物，萬眾期待下曹里歐自在補擦乳液，噴保濕的同時還自帶綜藝效果預告：「這是重頭戲了」，誰能料到他竟從包裡掏出一把激似「剪貓指甲」的超大老虎鉗！他邊手起刀落「剪死皮」，邊笑稱：「只要一有死皮看了就很不爽！」，讓現場尖叫連連，主持人陳栢青驚呼這是公視史上第一次有人表演剪死皮，也讓觀眾一窺皇后光鮮亮麗背後最沒有包袱的真實樣貌。

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▲主持人陳栢青是《魯保羅變裝皇后秀》忠實粉絲，這次假公濟私一圓追星夢。（圖／公視提供）

談及卸妝後回歸「曹里歐」的生活與青少年時期的自信焦慮，里歐坦言，自己17歲時連拿麥克風自我介紹都覺得極度尷尬。主持人吳曉樂感同身受地表示，從小被教育「上台要有120分的準備」，反而讓人在過高壓力下更容易失常。里歐則分享「瘋家哲學」：只要畫上濃妝、穿上戰袍，外面先做到，內在就會慢慢跟上。這招「先假裝，久了就成真」給所有深陷完美主義焦慮的青少年一個外掛解方。

針對日前在大港開唱與李竺芯合作〈Sakura Gansha〉引發的服裝意象熱論，曹里歐分享歌曲意境是在探討女性的快樂，因此與李竺芯在舞台上設計了「類生產」的行為藝術，視覺確實是致敬歌手賈奈兒夢內（Janelle Monáe） 與大衛鮑伊（David Bowie）。曹里歐指出，創意於他而言是如何把現有的東西，套用在自己身上去做結合。因此他們在致敬西方經典之餘，更巧妙揉合了中式髮型與服裝上的「盤扣」等東方元素，將原本的意象翻轉成他們的演出。

節目尾聲，當被問到覺得17歲那個不敢拿麥克風的「曹里歐」看到現在的自己會說些什麼時，曹里歐感性地說：「17歲的我會說：不要忘記我的純真、我的快樂。」有別於其他受訪者總是鼓勵過去的自己「別怕，你會成功」，曹里歐反而希望那個純真的17歲少年，能緊緊拉住現在這個在眾人眼中光芒四射、卻也承受巨大社會壓力與外界比較的自己。

無論現在有沒有準備到120分，就算一開始跌跌撞撞也沒關係，就連「蕉佛」妮妃雅都自稱「我也是有醜過來的」，只要勇敢去試，就能找到屬於自己的光芒，快跟上這波「蕉」流。