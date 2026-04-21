何依霈砸7位數迎「愛的結晶」新身份曝光　甜曝尪龍語申全程陪伴

記者黃庠棻／台北報導

2023年因夯劇《一家團圓》結緣、在劇中飾演CP的龍語申與何依霈，戲裡戲外皆甜度滿滿，兩人正式步入婚姻，成為演藝圈備受祝福的「最萌身高差戀人」。夫妻兩人不只在感情上修成正果，也正式宣布晉升為品牌主理人。

▲龍語申、何依霈攜手打造保養品牌。（圖／Renasu提供）

婚後，龍語申、何依霈低調籌備，為了打造保養品牌「Renasu」，早在兩年前便開始投入研發，從最初構想到測試打樣、反覆調整細節，並砸下七位數資金，將最大資源放在產品本身的研發與品質上。歷經長時間醞釀，直到2026年終於迎來成果，兩人再度分享喜訊，宣布攜手創立Renasu，並將品牌視為另一種形式的「愛的結晶」，並於上週末（4/19）正式上市。

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▲龍語申、何依霈攜手打造保養品牌。（圖／Renasu提供）



何依霈於社群分享「終於，這一天來了。」她表示，大眾多透過戲劇裡的角色認識她與龍語申，但在鏡頭背後，兩人同樣身為品牌主理人，與每一位愛美的朋友一樣，一直在尋找最純粹、能讓肌膚安心的力量。這段時間，兩人除了演員工作，幾乎將所有精力投入在孕育Renasu這個夢想。

▲龍語申、何依霈攜手打造保養品牌。（圖／Renasu提供）

對此，何依霈坦言過了30歲後肌膚狀態明顯改變，需求變得更高、更挑剔，不再適合複雜或刺激的負擔，而是需要更精準且有感的修護，加上長時間處於濃妝與燈光環境，也讓兩人更在乎產品的安全性與有效度。她也透露，兩年前就開始構想理想面膜，去年夏天正式啟動，拍戲殺青後全心投入產品測試、配方調整與包裝設計。

▲龍語申、何依霈攜手打造保養品牌。（圖／Renasu提供）

而龍語申全程陪伴何依霈調整細節，談到夫妻經營感情與事業分工，兩人表示會刻意將「伴侶」與「夥伴」的角色分開，工作上維持理性溝通，生活中則回到最單純的相處。分工也相當自然，一人偏向品牌方向與決策，一人負責內容與對外溝通，在彼此有共識、目標一致的前提下，許多事情自然不需要爭。

▲龍語申、何依霈攜手打造保養品牌。（圖／Renasu提供）

對於浪漫與驚喜，龍語申、何依霈笑說其實一直都在，只是更偏向「生活感」，像是突然準備一頓飯或一份小禮物，不一定盛大，但能讓對方感受到被在意；當然也曾出現想製造驚喜卻變成驚嚇的時刻，如今回頭看反而都成為有趣的回憶。

▲龍語申、何依霈攜手打造保養品牌。（圖／Renasu提供）

龍語申與何依霈攜手打造的品牌Renasu於上週末（4/19）正式上市，消息一出也獲得圈內好友熱烈祝福，包括江國賓、江常輝、林玟誼、亮哲、謝承均、王以路、林佑星、羅巧倫、嚴正嵐等人紛紛表達支持。品牌同步推出官網開幕活動與專屬驚喜回饋粉絲，邀請大家一同開啟這段美麗旅程。