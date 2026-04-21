aespa宣布世界巡演！「海外首站來台灣」8月11日登台開唱

記者林汝珊／綜合報導

韓國人氣女團aespa今（21日）官方正式宣布，將啟動全新世界巡演《2026-27 aespa LIVE TOUR - SYNK : æ》，預計橫跨2026年至2027年，巡迴全球25個城市，其中台灣場確定於8月11日登場。

▲aespa即將展開世界巡演。（圖／翻攝自Ｘ）

aespa由Karina、Giselle、Winter、寧寧組成，累積超高人氣的她們，稍早官方宣布將啟動全新世界巡演《2026-27 aespa LIVE TOUR - SYNK : æ》，於8月7日至8日從首爾揭開序幕，接著海外第一站便來到台灣，與粉絲見面，進一步消息則待主辦單位公布。

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▲aespa將於8/11來台開唱。（圖／翻攝自Ｘ）

aespa之後也將前進南、北美市場，包括巴西聖保羅、智利聖地牙哥、墨西哥聖米格爾德阿連德與墨西哥城，以及加拿大與美國多座城市，如華盛頓特區、亞特蘭大、邁阿密、達拉斯、洛杉磯、西雅圖與溫哥華等地開唱。此外，aespa也同步公開回歸消息，將於5月29日推出全新專輯《LEMONADE》，讓MY（粉絲名）都相當期待。