大甲媽遶境「野生曾莞婷護轎」！被認出反應超親民：當人形立牌很久了

記者潘慧中／綜合報導

曾莞婷近日驚喜現身大甲媽祖的遶境活動，這也是她人生第二次走進這項台灣民間信仰盛事，「在人群與鼓聲之中，心反而變得特別安定。能親自為大甲媽護轎是榮幸，也是緣分。」

▲曾莞婷親自為大甲媽護轎。（圖／翻攝自Instagram／vicky_7155）



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從曝光的現場畫面可以看到，曾莞婷當天的穿著十分率性且具機能性。她內搭一件白色長袖上衣，搭配黑白塗鴉風格的背心和長褲，頭戴粉紅色棒球帽。面對烈日，她還在帽子外掛上一條粉色毛巾來遮陽，展現出接地氣且毫不做作的親民風格。

▲▼曾莞婷打扮得十分率性且具機能性。（圖／翻攝自Instagram／vicky_7155）



曾莞婷坦承上次遶境是因電影工作，而這次是帶著更純粹的心參與信仰。在護轎的過程中，她不僅為自己與身邊的人祈求健康安好，也希望「所到之處皆平安，所求之事皆順心」，並祈禱自己與身邊所有人都健康。

▲曾莞婷烈日下依然超美不狼狽。（圖／翻攝自Instagram／vicky_7155）



有趣的是，曾莞婷的現身吸引了不少眼尖信眾，有粉絲在留言區惋惜地說「我有看到妳不敢找妳拍照」，她見狀不僅沒有架子，還笑回：「我已經當人形立牌很久了你沒參與到？」逗趣語氣讓網友紛紛大讚女神私下個性相當隨和。

▲曾莞婷回應粉絲留言。（圖／翻攝自Instagram／vicky_7155）