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陸劇不用真人演？「AI藝人庫」取肖像聲音造分身　1台星被列名單

記者陳芊秀／綜合報導

大陸影視圈積極推動AI影劇製作，四大串流之一愛奇藝昨日（20）宣布推出「AI藝人庫」，並稱有117位藝人已經與平台簽約AI藝人庫，平台將可採集肖像、聲音等製作AI分身用於製作AI劇，然而其中被點名藝人張若昀、王楚然等人紛紛否認AI授權，平台兩度發聲明澄清「入庫僅代表合作意願，具體項目需單獨授權」。而AI藝人庫引發輿論風波，名單中還出現台灣藝人王以綸，他近年演藝重心以大陸為主。

▲▼大陸串流推出AI藝人庫，台灣男星王以綸也入列名單中。（圖／翻攝自微博）

▲大陸串流推出AI藝人庫，多達117位藝人被指將採取肖像、聲音打造數位分身。（圖／翻攝自微博）

肖像聲音授權！打造AI分身

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愛奇藝CEO龔宇昨日出席「世界大會」，介紹平台推出「納逗 Pro」，今後會開發AI劇製作，而會中提及AI藝人庫，已經有117位藝人同意，火速引發全網砲轟，其中憑《慶餘年》走紅的一線男星張若昀也在AI藝人庫名單，第一時間發聲明表示：「從未簽署任何 AI 相關授權協議」，接著于和偉、王楚然、陳哲遠等人也紛紛發聲否認。

▲▼大陸串流推出AI藝人庫，台灣男星王以綸也入列名單中。（圖／翻攝自微博）

▲張若昀否認簽AI授權。（圖／翻攝自微博）

王以綸被列入AI藝人庫

而「AI藝人庫」多達117人名單引發外界關注，其中包括同時擁有台灣籍、加拿大籍的王以綸。王以綸曾是台灣偶像男團SpeXial成員，2017年演出偶像劇《稍息立正我愛你》走紅，2017年退團後，演藝活動轉往大陸，近年在《護心》、《書卷一夢》、《水龍吟》等劇扮演關鍵角色。

▲▼大陸串流推出AI藝人庫，台灣男星王以綸也入列名單中。（圖／翻攝自微博）

▲AI藝人庫出現台灣男星王以綸名字。（圖／翻攝自微博）

真人實拍將成可能為「非遺」

龔宇在世界大會提及，AI介入影視製作能大幅提高生產力，過去演員一年只能演4部戲，每次拍戲花費3至4個月，每天工作超過10至14小時，未來透過AI授權，產量可提升至14部，同時能讓演員本人有更多時間休息，並希望透過「利益共享、分帳機制」，讓AI創作成員也能獲得長期收益。他更發出驚人之語，稱真人實拍將成可能為「非遺」（台灣稱：無形文化資產），然而這一連串發言在陸網引發批評。

▲▼大陸串流推出AI藝人庫，台灣男星王以綸也入列名單中。（圖／翻攝自微博）

▲平台CEO龔宇表示，AI能讓演員作品產量增加。（圖／翻攝自微博）

平台兩度發聲明

面對輿論抨擊，愛奇藝於昨晚及今日凌晨（21 日）連發兩度聲明，第一強調「納逗 Pro 藝人庫」僅是 AIGC 創作者與藝人方的對接平台，入駐僅代表「接洽意向」，具體參演仍需按項目單獨授權。第二則是針對張若昀、于和偉等名單爭議，愛奇藝改口稱部分名單是「媒體誤傳」，但此說法並未解釋為何宣傳大螢幕上確實出現了藝人的照片。

▲▼大陸串流推出AI藝人庫，台灣男星王以綸也入列名單中。（圖／翻攝自微博）

▲▼大陸串流推出AI藝人庫，台灣男星王以綸也入列名單中。（圖／翻攝自微博）

▲平台兩度發聲明。（圖／翻攝自微博）

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AI影劇愛奇藝張若昀王以綸授權爭議

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