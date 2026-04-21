Jisoo切割親哥！　大嫂刪光爆料文「事件最新進度曝光」

記者張筱涵／綜合報導

韓團BLACKPINK成員Jisoo家族風波持續延燒，先前指控丈夫金政勳家暴的妻子A女，近日已刪除所有爆料貼文，並將個人簡介改為「目前正在好好處理中」，動向引發關注。

▲Jisoo目前已透過律師發聲。（圖／翻攝自Instagram／sooyaaa__、韓網）



A女於20日不僅清空Instagram上的相關指控內容，還更新個人狀態，並上傳一張手持燒酒杯的照片，寫下「這是藥，這是飯，這是安眠藥」，疑似透露自己仍處於身心壓力之中。此舉被外界解讀為事件處理進入新階段，或可能轉為私下解決。

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▲▼A女透過個人簡介分享狀況，並上傳一張喝酒照。（圖／翻攝自當事人Instagram）



Jisoo所屬經紀公司BLISSOO於20日也透過法律代理人發表聲明，強調相關爭議「與藝人及公司完全無關」，並否認與金政勳之間存在金錢或經營上的任何往來，被視為正式切割。

【金政勳事件時間軸】

▶ 4月17日：性侵未遂疑雲曝光

金政勳被爆以300萬韓元（約新台幣6.4萬元）購買女直播主約會券，並於見面後試圖性侵對方。受害者躲進廁所報警，警方到場逮人。雖未公開身分，但因「女團成員親哥」線索，引發網友推測指向Jisoo哥哥金政勳。

▶ 4月18日：妻子爆料家暴內容曝光

疑似為金政勳妻子的A女公開長文與照片，指控婚後遭長期家暴、性暴力與精神控制，內容包括毆打、監控、威脅及強迫性行為等，引發外界震驚。同時有親戚陳述書流出，指稱A女多次求救並身上帶傷，情況嚴重。

▶ 4月18日（晚間）：替Jisoo緩頰

A女另發文表示「他的妹妹不知情」，強調自己婚後才知道對方身分，呼籲外界不要波及Jisoo。

▶ 4月19日：公開證據與對話

A女上傳親筆信與隨身碟，透露曾蒐證卻因缺乏錄音難以提告，並公開與金政勳對話，表示已決定結束關係。她也提到兩人原訂於6月9日舉行婚禮。

▶ 4月20日：公司正式切割

BLISSOO發聲明全面否認與金政勳的關聯，強調公司獨立營運，並對不實訊息保留法律追訴權。同日，A女刪除爆料內容並改口「正在處理中」，事件發展再添變數。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。