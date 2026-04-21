宋旻浩首出庭！遭求刑1年6個月　黑西裝現身：讓大家失望了

記者張筱涵／綜合報導

南韓男團WINNER成員宋旻浩因服替代役期間疑似怠於職守，遭檢方依違反《兵役法》起訴，案件於21日上午在首爾西部地方法院首度開庭審理。宋旻浩不僅當庭承認相關犯行，庭外也向媒體低頭致歉，檢方則具體求處有期徒刑1年6個月。

▲宋旻浩出庭。（圖／視覺中國CFP）



現身法院低頭道歉 坦言「正在反省」

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宋旻浩當天身穿黑色西裝出庭，在開庭前面對媒體表示：「讓很多人感到失望，真的很抱歉」，並補充「我正在反省」，語氣低調誠懇，隨後進入法庭應訊。

無故缺勤逾百日 出勤紀錄引爭議

根據檢方調查，宋旻浩自2023年3月至2024年12月期間，在首爾麻浦區某機構擔任社會服務要員（替代役），卻多次未依規定出勤，甚至擅自離開工作崗位。起訴書指出，在應出勤的430天中，約有102天未正常服勤，比例接近四分之一。

此外，與宋旻浩一同被起訴的還有負責管理其服勤狀況的相關人員，對方被控明知其怠勤情形卻未加以制止，涉及管理監督失職。

警檢擴大調查 補強證據曝光

本案起於兵務廳移送調查，警方於2025年5月將案件送交檢方後，檢察機關進一步透過手機數據鑑識、GPS定位紀錄等方式補強證據，並查出更多未經許可缺勤的情形。

據了解，宋旻浩對於在服勤時間離開工作地點的行為大致予以承認。案件原訂於上月24日開庭，但因宋旻浩方面申請延期，經法院准許後改至21日進行。

經紀公司曾澄清 依法恐面臨刑責

針對先前外界質疑，宋旻浩所屬經紀公司YG娛樂曾回應，表示其病假為服役前既有治療的延續，其餘休假皆依規定使用。不過隨著調查結果出爐，相關說法也受到外界檢視。

依據南韓《兵役法》規定，若社會服務要員無正當理由擅離職守，須延長服役時間為缺勤日數的5倍；若無故離開服勤達8天以上，最高可處3年以下有期徒刑。

至於外界曾傳出需重新以現役身份入伍的說法，經確認現行法律並無相關規定，並不適用於本案。