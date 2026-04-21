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78歲雷洪「脊椎壓迫」緊急動手術！　曾1妻5妾…住院剩她一人陪伴

舊傷痛不停／獨家！醫示警恐坐輪椅　雷洪脊椎壓迫入院動手術

▲雷洪因脊椎退化，已經不良於行，三月動了脊椎手術，目前乖乖復健中。（圖／讀者提供）

圖文／鏡週刊

資深藝人雷洪因長年累積的舊傷導致脊椎嚴重壓迫神經，開始不良於行，甚至在上台前突然腿軟、需要攙扶，也曾在自家門口摔倒，已嚴重影響生活，因此他緊急開刀，目前正在術後恢復中。

78歲的雷洪今年3月初接受脊椎手術，他年輕時為了雙倍酬勞，硬著頭皮當武行，從3樓跳下是家常便飯，但也因此大小傷不斷，老後導致脊椎出問題。醫師直言若不治療，「不到1年可能坐輪椅」，讓他當場嚇傻，緊急決定動刀。

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舊傷痛不停／獨家！醫示警恐坐輪椅　雷洪脊椎壓迫入院動手術

▲78歲的雷洪過去每回現身總是老當益壯的模樣。（圖／鏡週刊提供）

舊傷成疾　無力突跌倒

雷洪表示，年輕時血氣方剛、不服輸，曾在華視擔任工作人員期間，看到武行只要簡單動作就能1小時賺250元，為了多賺錢便硬著頭皮上陣當替身，儘管難免受傷，當時仗著年輕、恢復快，未將傷勢當一回事，沒想到多年後脊椎逐漸退化、長出骨刺，進而壓迫神經。

舊傷痛不停／獨家！醫示警恐坐輪椅　雷洪脊椎壓迫入院動手術

▲雷洪當年因在8點檔上演憤怒爆橘橋段，討論度超高。（圖／翻攝自YouTube）

雷洪透露，過去即使睡醒時身體會感到疼痛，但活動後就能緩解，因此一直未特別警覺。直到某天準備從桃園楊梅家中外出騎腳踏車時，在小階梯突然腳軟跌倒，原以為只是踩空，未放在心上。沒想到幾天後騎車準備起步時，又在十字路口突然失去力氣倒地，才開始心慌。

2月初參加麥寮年節記者會時，雷洪在上台前突然舉步維艱，需他人攙扶，才驚覺問題嚴重。所幸乾兒子、任教於逢甲大學的教授廖崇硯是腦波儀專家，經他引薦往大里仁愛醫院求診，經神經外科施主任詳細檢查後，發現脊椎第2至第5節壓迫嚴重，神經已有萎縮現象。

舊傷痛不停／獨家！醫示警恐坐輪椅　雷洪脊椎壓迫入院動手術

▲雷洪（中）今年2月強忍不適，和王瞳（左）、王燦（右）出席春節活動記者會，當時上台前要人攙扶，因此火速決定治療。（圖／民視提供）

緊急開刀　拄拐杖復健

雷洪回憶，醫師在尚未看片前就憑經驗判斷，若不盡快治療，今後就可能坐輪椅，讓他震驚不已。他於3月4日動刀，歷時約5小時完成手術，術後住院10天。醫師指出手術順利，雖然初期有腳麻情況，但恢復狀況良好，不久後已能開車。

談及術後恢復，雷洪感性表示，除了小他15歲的妻子陪伴外，乾兒子每天燉魚湯探望，讓他備感溫暖，也成為復原的重要動力。至於未來，他則希望身體恢復後能持續工作，同時更加重視健康，不再讓舊傷成為隱形炸彈。

舊傷痛不停／獨家！醫示警恐坐輪椅　雷洪脊椎壓迫入院動手術

▲雷洪（左二）仍不時有戲劇作品，兩年多前為大愛《搜尋者》和王中皇（右起）、陳明真上胡瓜、葉欣眉主持的《歡樂智多星》宣傳。（圖／翻攝自陳明真臉書）

目前術後約1個半月，雷洪仍需拄拐杖行走，他也乖乖每天在自家門口公園走路復健，以過來人身分提醒外界，「不要太自信年輕沒事」，尤其年長者更應提高警覺，「人就像樹一樣，需要定期修整與保養」，以免後悔莫及。


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