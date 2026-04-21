大咖男星藏愛經紀人8年　一公開就結婚「隔年就生了」

▲演藝圈中有不少明星都是和經紀人共結連理。（資料照）

圖文／鏡週刊



申力安15歲參加伊林娛樂《璀璨之星》選秀，並簽約為旗下藝人，近日傳出她與經紀公司前副董陳婉若獨子Len Wang熱戀中，不但經常在社群曬愛，更同框拍攝穿搭影片。這種近水樓台先得月的戀情，在演藝圈比比皆是，甚至不少明星都是和經紀人共結連理。

蕭敬騰當年與經紀人老婆Summer是因為工作相識而相戀，這段「姐弟戀」藏了 16 年，對外兩人始終不認，直到2023年才認了戀情，同年在親友的見證下完成結婚登記，升格人夫後經常在社群曬愛。

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▲蕭敬騰與經紀人Summer戀情藏了16年。（圖／攝影組／鏡週刊提供）

古巨基與大2歲經紀人陳韻晴交往，為了保護戀情始終不願公開，直到2009年他拿下香港最受歡迎男歌星獎後，上台領獎時在台上公開認愛，交往長達20多年的戀情才曝光，兩人在2014年結婚。

▲古巨基與經紀人交往20多年才公開。（圖／翻攝自微博）

胡歌與經紀人黃曦寧一起工作8年，兩人低調交往對外未曾公開，2023年突宣布登記結婚，震驚演藝圈，隔年更分享女兒出生的照片。

▲胡歌與經紀人結婚後隔年便升格當爸。（圖／攝影組／鏡週刊提供）



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