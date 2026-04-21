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朱海君躲媒體「牽手護花使者」　現身電影院…見鏡頭秒垮臉拒拍

鷹眼閃鏡頭1／朱海君躲媒體緊牽「護花使者」　現身電影院與老友熱聊

▲終於漸漸復出的朱海君在音樂會演出。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

圖文／CTWANT


陳宣裕（NONO）遭控強制性交及猥褻等罪，一審判處2年6月徒刑，檢方不服提起上訴，案件目前已在高等法院辯論終結，將於4月23日宣判。其妻朱海君受到牽連一度停工，近期終於逐步復出，日前她參加「玉梅十周年紀念音樂會」，卻在見到在場媒體時變臉快閃。時報周刊CTWANT則直擊演出結束後，男性隨行人員將她送到車上，一路「護花」十分謹慎。

鷹眼閃鏡頭1／朱海君躲媒體緊牽「護花使者」　現身電影院與老友熱聊

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▲男性隨行人員一直站在朱海君不遠處。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

4月11日朱海君出席「玉梅10週年紀念音樂會」並演唱3首歌曲，由於演出前媒體採訪時問及與NONO的近況引起一陣騷亂，身邊的男性隨行人員接下來特別警惕，小心翼翼地護著朱海君。下午3點半，演出結束後，男子緊跟著朱海君身邊，並不時抓著對方的手臂，甚至將對方摟著，離場時2人手還緊牽在一起。

鷹眼閃鏡頭1／朱海君躲媒體緊牽「護花使者」　現身電影院與老友熱聊

▲演出結束後，該男子隨即摟著朱海君快步離開。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

鷹眼閃鏡頭1／朱海君躲媒體緊牽「護花使者」　現身電影院與老友熱聊

▲面對媒體朱海君立刻垮下臉與男子牽手離去。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

鷹眼閃鏡頭1／朱海君躲媒體緊牽「護花使者」　現身電影院與老友熱聊

▲在男子護送下朱海君抵達台北車站。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

鷹眼閃鏡頭1／朱海君躲媒體緊牽「護花使者」　現身電影院與老友熱聊

▲在車站朱海君遇到當天同場演出的翁立友。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

4點10分，一行人搭乘廂型車抵達台北車站，助理先下車取票。大約10分鐘後，換了衣服的朱海君才下車，該名男子陪伴去車站乘車。進站前遇到同場演出的翁立友，2人聊了一下才進站乘車。

鷹眼閃鏡頭1／朱海君躲媒體緊牽「護花使者」　現身電影院與老友熱聊

▲讀者在電影院巧遇朱海君。（圖／讀者提供／CTWANT提供）

此外，本刊讀者4月8日也直擊朱海君現身電影《高雄有顆藍寶石》的首映會，只見她頭上戴著大髮箍，並相當低調地戴上口罩，她也跟同樣來觀賞電影的康康與孔鏘聊天，心情看起來還算放鬆。不過朱海君沒有放下警惕，見到讀者的手機還揮手要他別拍照，對於鏡頭十分敏感。

鷹眼閃鏡頭1／朱海君躲媒體緊牽「護花使者」　現身電影院與老友熱聊

▲NONO出事後，屢次被傳與朱海君離婚。（圖／翻攝自朱海君臉書／CTWANT提供）

自從NONO的醜聞爆發後，屢次被傳與朱海君離婚，不過朱海君至今都未接受訪問，因此兩人的婚姻狀況處於未知狀態。兩人的好友康康先前受訪，被問到朱海君多次參與他主持的《綜藝一級棒》錄影，期間是否曾見到NONO？康康表示並未碰面，但仍透過朱海君轉達關心之意，「請她幫忙跟老公問好，畢竟大家都是老朋友，而且現在真相如何我們也不知道。」

沈文程同樣被問到NONO與朱海君的婚姻關係，也說自己並不清楚，多半也是透過媒體報導得知。他以自身擁有兩段婚姻經驗為例，認為現代社會感情分合屬常態，即便關係改變，仍可彼此關心與祝福。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工

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