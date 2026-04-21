台「名模教母」獨子熱戀國民少女！親密照被洩身分 她家世也超狂

▲申力安（後）與「名模教母」陳婉若獨子Len Wang（前）交往，經常在社群曬照。（翻攝自申力安Threads）



圖文／鏡週刊

申力安自伊林娛樂「璀璨之星」選秀出道後，更是《未來少女》選秀節目的「黑曜精靈」團隊，星路備受矚目。近日傳出她與「名模教母」陳婉若和導演王維明的獨子Len Wang熱戀中，兩人對於戀情不遮不掩，不僅經常出遊，甚至同框拍攝穿搭影片，Len Wang更將申力安介紹給媽媽陳婉若，兩人戀情已被家長認可，往未來準媳婦之路邁進。

申力安身材高挑、氣質出眾，年紀輕輕就以「國民少女」的封號在演藝圈闖蕩，由於父親是外交官，因此全家曾移居瑞士、德國，培養出她不同的視野與時尚敏銳度。回台後，她參加伊林娛樂舉辦的「璀璨之星」選秀，一舉奪下季軍，並順利簽約進入伊林，當然也結識了有「名模教母」稱號的伊林前副董陳婉若。

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穿搭互動 親密有默契

其實申力安的星途並非一路順遂，出道初期，她原本計畫赴法深造，但因緣際會報名了歌唱選秀節目《未來少女》，這一轉變讓她開啟了歌手之路，更意想不到的是，這段經歷，讓她與陳婉若的獨子Len Wang，因經紀公司牽線而有了進一步的接觸。據悉，兩人年齡相仿、興趣契合，都對時尚與演藝工作有熱情，很快發展成戀情。

Len Wang成長路上受到媽媽陳婉若的時尚薰陶，不僅在攝製影片相關領域上有所發展，在穿衣打扮上，更有著不輸給媽媽的獨到見解。近日，Len Wang和申力安便大方在社群上分享了兩人一同拍攝的穿搭影片，畫面中一來一往的互動自然流暢，不僅展現十足的默契，小倆口甜蜜互動更是引發網友熱議。

大方曬照 洩男友身分

▲獨子Len Wang（中）與申力安交往，陳婉若（左）早已視她為準媳婦。（翻攝自陳婉若IG）



事實上，過去陳婉若為了保護家人，鮮少在公開場合提及兒子，更對兒子的感情生活極為低調。不過申力安此次大方在社群上Tag男友Len Wang的名字，並分享兩人親密互動的照片，意外洩漏了男友的真實身分，讓外界驚覺Len Wang的母親竟是名模教母陳婉若。

據悉，申力安在2023年以「黑曜精靈」團隊參加《未來少女》選秀節目，成功開啟了她的音樂之路，節目播出後也轉型為歌手。她的好嗓音，過往也曾在《聲林之王》與蕭敬騰飆唱，在選秀節目結束後，她也曾於2024年推出單曲〈Secret〉，一度與伊林同門師兄Hank王碩瀚傳出曖昧互動。如今則大方公開與名模教母陳婉若兒子的戀情，也引發網友粉絲熱議。



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