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小S淚揭喪姊崩潰期！狂睡「不想面對世界」　失態倒地打滾許老三全目睹

記者孟育民／台北報導

小S重回《小姐不熙娣》，進棚開錄首集就找來靈魂伴侶蔡康永，這次「康熙合體」不走過往犀利路線，反而多了溫柔與陪伴，小S也首度在鏡頭前談起失去姊姊大S的心路歷程。談到那段低潮時期，小S難掩情緒，當場落淚表示：「那時候我希望我可以一直睡覺，醒來就只有尿尿，能睡就一直睡，我不想面對這個世界！」

▲▼小S（徐熙娣）合體蔡康永集數，將於今晚播出。（圖／東森綜合台提供）

▲▼小S（徐熙娣）合體蔡康永，首聊內心話。（圖／東森綜合台提供）

憶起最後的家族時光，小S難掩淚水。她回憶起當年那趟日本泡溫泉的家族旅遊是由她發起，當時一向怕累、不出門的大S，竟一反常態地堅持成行。雖然S媽曾因過年期間費用高昂、不想當「冤大頭」而反對，但母女三人仍努力說服媽媽，希望能留下美好回憶，未料卻成了最後的遺憾。

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小S語帶哽咽、充滿自責地表示：「每次想起姊姊，就會覺得當初如果聽媽媽的話不去，是不是就不會發生憾事？」儘管S媽溫柔安慰「千萬不能有這種想法」，小S內心仍充滿揪心的遺憾。她也坦言，當時為了不讓自己一直陷入悲傷，選擇透過追劇轉移注意力，讓自己沉浸在劇情中，盡量找事情做、慢慢走出低潮。

▲▼小S（徐熙娣）合體蔡康永集數，將於今晚播出。（圖／東森綜合台提供）

▲小S在節目中數度落淚。（圖／東森綜合台提供）

然而讓小S振作的主因，她則說是因為S媽以及女兒、愛的家人們，「我不用每天在家呈現喪屍的狀態，我本來只想喝個幾杯酒，但後來斷片了，我在地上滾我都不知道，是小孩（許老三）跟我講『妳昨天真的很恐怖』，我就想說我不能在小孩面前這樣，我必須是一個正常的媽媽，所以我收起很多宣洩的情緒。」

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