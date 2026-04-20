《21世紀大君夫人》IU邊佑錫「隔牆吻」太甜　1舉動爆烏龍笑翻

記者林汝珊／台北報導

韓劇《21世紀大君夫人》不僅在全球Disney+穩坐韓劇收視冠軍寶座，更在台灣、日本、新加坡及韓國強勢奪下收視第一。其中一幕男女主角定情的「隔牆吻」，瞬間最高收視率更是狂飆至 12.7%，氣勢銳不可擋。

▲《21世紀大君夫人》穩坐韓劇收視冠軍寶座。（圖／Disney+提供）

為了在家族集團順利上位的成熙周（IU 飾），與渴望在皇室中獲得尊重的「理安大君」李完（邊佑錫 飾）決定展開一場各懷心思的「契約婚姻」。然而，外型與性格極度匹配的兩人，卻在假交往的過程中頻頻冒出粉紅泡泡。在最新劇情中，兩人接連獻上「隔牆吻」、「球場 Kiss Cam」以及驚險萬分的「飆車英雄救美」等高甜橋段。

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▲IU、邊佑錫戲中太甜掀暴動。（圖／Disney+提供）

邊佑錫甚至霸氣告白：「我必須表現出瘋狂迷戀妳的樣子，大家才會相信這樁荒謬的婚事是真的。」當成熙周的跑車失控煞車失靈時，理安大君更不顧一切現身護駕，即使滿臉是血也要保她周全。然而，這些看似甜蜜的約會，似乎也預告著兩人將捲入更深不可測的政治與權力鬥爭。

劇中為了讓狗仔拍到畫面以獲取大眾信任，兩人在皇室私邸外刻意上演曖昧的「隔牆吻」，成功引爆全網熱議。但這場浪漫唯美的戲，幕後卻藏著超級爆笑的烏龍。幕後花絮中，IU 透露因為拍攝時間太長，肚子餓的她忍不住隔著牆問工作人員：「今天的宵夜是什麼啊？」沒想到牆另一頭的邊佑錫突然代答：「米漢堡（밥버거）！」但 IU 卻聽錯成發音相似的「很忙（바빠）」，當場嚇出一身冷汗，心想：「天啊，現在大家都在忙，我還問宵夜的事，真對不起！」事後解開誤會時，邊佑錫在一旁崩潰大笑。

有別於過去作品溫柔善良的形象，IU 這次在劇中飾演 Castle 集團的行銷天才常務理事。她笑稱這次必須展現出「壞脾氣」，塑造一個誰看了都覺得難相處的角色。為此，她換上鮮豔、浮誇的服飾，徹底顛覆傳統財閥的中規中矩。劇中她不僅烙下狠話：「行銷要成功，不是要極度性感就是不知羞恥。」霸氣形象更讓許多粉絲直呼想應徵當她的員工。對此，IU 急忙搞笑勸退：「粉絲們，千萬不要！雖然跟著成熙周絕對學得到東西，但真的會太累了，我非常不推薦！」幽默回應笑翻網友。《21世紀大君夫人》於Disney+獨家上線，每週五、六22:20各更新1集，於5月16日迎來完結。