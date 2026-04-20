聲明全文／Jisoo正式切割親哥「與我無關」：無法介入

記者林汝珊／綜合報導

韓國女團BLACKPINK成員Jisoo親哥哥金政勳，近日爆出涉嫌對女直播主性侵未遂，引起軒然大波。稍早JISOO打破沉默，透過經紀公司發聲，表示：「藝人自練習生時期起便早早獨立生活，長期與家人分開居住。」因此對相關人士的私生活「既無從得知，也無法介入」，正式切割哥哥。

▲Jisoo打破沈默，發聲切割親哥哥金政勳。（圖／翻攝自IG）

聲明全文

[廣告]請繼續往下閱讀...

大家好，我是BLISSOO法律代理人殷賢浩（音譯）。

針對近期部分媒體報導、網路社群及SNS上擴散的BLISSOO所屬藝人家族相關事件，目前出現將藝人及BLISSOO與該事件連結，或基於不實內容損害名譽的情況，公司對此表達嚴正遺憾。

首先，目前被提出的相關事件，與藝人及BLISSOO完全無關；網路上流傳的大量內容，屬未經確認的臆測或明顯的虛假事實。藝人自幼開始練習生生活後即早早獨立，長期與家人分開生活，因此對該人士的私生活無從得知，也無法介入。

此外，藝人在BLISSOO設立準備過程中，為與相關人員進行協商，曾透過家族成員傳達部分有限建議與溝通內容，但自當時起至今，家族成員從未自BLISSOO領取報酬，也從未參與任何決策。公司此後一直以完全獨立的方式營運，與家族成員毫無關聯。

特別是部分媒體與網路上流傳「該人士與藝人共同創立公司」、「該人士為BLISSOO經營層或代表理事」等說法，皆非事實。該人士目前與BLISSOO在法律或經營層面上皆不存在任何關係。

同時，BLISSOO與藝人未曾向該人士提供任何金錢或法律支援，未來也沒有提供相關協助的計畫，且與本次事件不存在任何交流或介入。

儘管如此，仍持續散布不實內容，或將藝人的姓名、肖像及形象與無關事件結合並加以消費與擴散的行為，已明確構成權利侵害與名譽毀損。

因此，本法律代理人嚴正警告，對以下行為將立即採取一切可能的民事與刑事法律措施：

散布虛假事實與發佈、傳播誹謗內容之行為

將藝人姓名、肖像或形象用於無關事件之行為

未經查證即以推測性內容製作新聞或相關內容之行為

尤其對於惡意或反覆發布相關內容的撰寫者與散布者，公司將不予任何寬貸或和解，採取強硬應對。



ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。