Jisoo發聲了！親哥捲性侵爭議「正式切割」強硬喊告

記者林汝珊／綜合報導

韓國女團BLACKPINK成員Jisoo親哥哥金政勳，近日爆出涉嫌對女直播主性侵未遂，引起軒然大波。之後一位疑似金政勳妻子A女發出長文指控對方為是家暴慣犯，受害者更不止一人。沈默多天的JISOO稍早也透過經紀公司發聲，正式切割親哥。

▲親哥哥金政勳捲醜聞，Jisoo發聲切割。（圖／翻攝自IG）

JISOO所屬公司BLISSOO今天透過律師發表聲明，表示：「藝人自練習生時期起便早早獨立生活，長期與家人分開居住。」因此對相關人士的私生活「既無從得知，也無法介入」。

針對媒體提出的「家族經營說」，公司也全面否認，指出雖然在BLISSOO成立過程中曾接受家人部分建議，但家族成員從未領取任何報酬，也從未參與公司決策。

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公司同時強調，並未向金政勳提供任何金錢或法律上的支援，未來也沒有相關計畫。「該人士與藝人共同創立公司，或擔任BLISSOO經營層」。公司也表示，對於散佈JISOO的不實訊息，不排除採取民事、刑事的法律行動。



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