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李維維也喊累！成空姐「怒揭職場霸凌」：壓力真的很大

記者林汝珊／台北報導

電影《空姐復仇記》，今（20）日下午於大巨蛋秀泰影城舉辦媒體發布會，導演朱岩蘭率監製胡仲光、聯合製片張聖芬、謝振維、王翊軒，以及主演李維維、劉倩妏、林思廷、亞里、陳尚澤、王自強等人一同亮相。

▲《空姐復仇記》舉行媒體發佈會。（圖／記者湯興漢攝）

▲《空姐復仇記》舉行媒體發佈會。（圖／記者湯興漢攝）

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李維維在片中飾演資深空服員，面對職場霸凌與制度壓迫後展開自我覺醒。談到此次演出最大挑戰，李維維坦言，其實困難不在於空姐身分，「角色個性跟導演本人差異很大，又是真實故事改編，我必須一直和導演討論，理解她當時真正的情緒與狀態。」

▲李維維、陳尚澤上演姐弟戀。（圖／記者湯興漢攝）

▲李維維、陳尚澤上演姐弟戀。（圖／記者湯興漢攝）

首次穿上空姐制服進入機艙拍攝，也讓她對空服員工作有全新體會，「真的覺得空姐非常辛苦，我們只是站著等戲腳就很痠，更何況她們要長時間工作。」她笑說拍攝期間還發生不少趣事，由於劇組在真實機場取景，常被民眾誤以為是新成立的航空公司，「我們私下都換球鞋休息，還被問是哪家航空公司可以穿球鞋，真的很好笑。」

導演朱岩蘭也分享創作初衷：「這世上的公平正義，要靠我們自己爭取。」她坦言自身曾歷經職場不公，因此希望透過作品傳遞從沉默到發聲。《空姐復仇記》，將於4月24日全台正式上映。

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