岡田將生升格人父「放閃他」20年交情曝光　女星也看不下去

記者林汝珊／台北報導

日本人氣演員岡田將生1月升格人父後，首部主演的犯罪懸疑日劇《田鎖兄弟》日前開播，他與私交甚篤的染谷將太飾演一對為了追查雙親被害真相的兄弟，分別成為了警察與檢察官，誓言要找出 31 年前的真相。這也是他們睽違10年再度共演，岡田將生甚至為此搶先製作人邀約對方演出，直言：「無論如何都想一起合作！」

▲《田鎖兄弟》岡田將生劇中飾演刑警哥哥「田鎖真」。（圖／LINE TV提供）

岡田將生與染谷將太擁有 20 年好交情，自 2007 年《生徒諸君！》首次合演算起，《田鎖兄弟》已是他們第6次同台演出。岡田將生透露，看到劇本時腦中便萌生「無論如何都想一起合作」的念頭，認為：「若是跟將太在一起，或許就能營造出那種如兄弟羈絆般的氛圍。」由於太希望染谷將太能接演「弟弟」，所以搶先製作人一步聯絡對方，直呼：「想一起演戲的心情就是那麼強烈，所以當染谷願意接演真的很開心。」染谷將太也興奮表示：「在拍攝現場真的像親兄弟般相處，雖然以前有合作經驗，但如此近距離的對戲還是第一次。」

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▲岡田將生與染谷將太睽違10年再度合演，默契宛如親兄弟。（圖／LINE TV提供）

《田鎖兄弟》首集開播即引發迴響，兩人在劇中的火花超級吸睛，飾演岡田將生搭檔的英日混血女星中條彩未劇中台詞就直言：「與其說你們是兄弟，感覺更像夫妻耶」，炸出一票網友回應：「我正想說像夫妻，沒想到就被說出來」、「以為感情不好，結果住在一起，好興奮啊」。劇情節奏與反轉設計也獲好評：「最後3分鐘展開超有驚喜」、「製作人是新井順子，品質有保證」。

兩人的好交情火花也延伸戲外，主演們日前參與戲劇活動時，岡田將生一直找染谷將太搭話，讓中條彩未忍不住笑著提醒兩位「安靜」，並加碼爆料說：「因為岡田先生最喜歡染谷先生了！」不僅如此，談到放鬆秘訣時，染谷將太分享：「我會點線香、去三溫暖等，做不同的事抒壓。」岡田將生則自嘲「私下是超無趣的人」，染谷將太馬上回：「那我送你好的線香當禮物吧！」兄弟檔旁若無人「放閃」的模樣連採訪編輯都忍不住想吐槽。《田鎖兄弟》於LINE TV每週六上架更新。