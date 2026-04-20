44歲Ella無預警披白紗！　宣布「重磅喜訊」下秒激動噴淚

▲Ella上週來到第9站南京一連兩晚演出。（圖／勁樺娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

Ella陳嘉樺個人巡迴演唱會《It’s Me 艾拉主意》從去年正式開跑，演出也獲得2026 MUSE Creative Awards 最高等級 Platinum 鉑金獎肯定，Ella開心表示：「這是一個很棒的消息！要特別感謝艾拉主意所有幕前幕後的工作人員，你們辛苦了！希望這場演唱會可以帶給大家力量、美好回憶，繼續讓更多人聽見、看見！」

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▲▼Ella一襲華麗白紗唯美登場。（圖／勁樺娛樂提供）



Ella上週來到第9站南京一連兩晚演出，以一襲白色婚紗長裙、搭配頭紗全新造型現身，唯美地演唱專屬Ella「出道三部曲」，她娓娓道來：「演唱的歌曲是從當初參加比賽的三首歌，雖然最後我被淘汰了，但還是有了很多〈後來〉，人生有時候會有〈陰天〉，但才更能感受到身邊人的愛有多麼〈溫柔〉。」全場沈浸聽得如癡如醉，這也是Ella首次披上浪漫白紗在舞台上演出，讓粉絲們驚呼好美！更笑稱：「你的婚禮不是你的婚禮，是大家的婚禮。」

身為吃貨的Ella也直接在台上吃播大啖美食，品嚐在地美食：鴨血粉絲湯、鹹水鴨，只見她毫無女明星的包袱，張開大嘴把粉絲、鴨血全都一口口吃進去，滿足表情、加上美味講解吊足胃口讓全場笑翻；而吃到青糰(由糯米製成)，她表示只要吃到這類食物就會懷念起小時候奶奶親手做粿，坦言早上為此事想念起爺爺、奶奶而難過落淚，她哽咽說：「不知道祂們會不會在天上以我為榮，阿婆，希望您在天上過得很好。」

才結束南京站演出，接下來Ella將移師蘇州、成都開唱，在馬不停蹄地工作中，Ella為公益不遺餘力，26日將現身台北小巨蛋《富邦金控 張清芳與她的好友們慈善演唱會》演唱，以嘉賓身分行動力挺為埔里基督教醫院募款，將與好姐妹張清芳、林心如共演獻唱經典好歌，Ella笑說：「這全是宇宙的安排，這是一件很好的事，所以宇宙安排我這天沒事。」

