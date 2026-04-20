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《小姐好白》22年後依然風靡網路世代　續集只能這樣才拍得出來

2004年電影《小姐好白》，多年來一直被敲碗拍續集，但韋恩斯兄弟檔光是特梳化妝就丟了半條命，始終不肯答應。（金馬執委會提供）

▲2004年電影《小姐好白》，多年來一直被敲碗拍續集，但韋恩斯兄弟檔光是特梳化妝就丟了半條命，始終不肯答應。（金馬執委會提供）

圖文／鏡週刊

2004年的搞笑電影《小姐好白》（White Chicks）雖然評價差，但卻在網路時代意外成為經典迷因，就算22年後依然被「傳頌」。剛剛落幕的金馬奇幻影展被選為狂歡場放映，片中的插曲〈A Thousands Miles〉，都出現在Coachella音樂節這2週的舞台上，台下觀眾都跟著唱。所以這部片為什麼不能拍續集呢？

《小姐好白》的2位主角馬龍韋恩斯（Marlon Wayans）、西恩韋恩斯（Shawn Wayans），正在努力宣傳他們的另外一部代表作《驚聲尖笑》（Scary Movie），馬上就被問到，既然《驚聲尖笑》都能拍下去，沒道理不能拍《小姐好白》吧？！馬龍立刻回答，「我會這樣說，我們願意投入，但我們想知道觀眾還願意上戲院哈哈大笑嗎？如果觀眾願意看《驚聲尖笑》，那我肯定願意拍…」西恩則說：「假使《驚聲尖笑》賣得好，《小姐好白2》大概就會發聲。」

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其實過去這些年，這2位主角不斷被問到，什麼時候才能再拍一次《小姐好白》？去年他們的答案是：「我不知道。」主要的理由，就如同片名所暗示的，2個黑人男性不光是要變裝成白人，而且是變身為金髮白妞，所以他們要經歷困難重重的特梳化妝，馬龍說，「每天光是化妝就要7個小時，7個小時候要連續工作14個小時，因為我們得製作這部片。通常負責製作都得比演員更早到，沒有所謂的輪班休息時間，通常輪班休息是12小時。結果我們這樣下來，一天最後剩下3小時，但我們還走不開，因為光是卸妝就得花上1個小時。」

雖然飾演白妞的特梳化妝，差點讓韋恩斯兄弟檔體力透支、差點掛在片場，但是片中飾演暴發戶的泰瑞克魯斯（Terry Crews）吟唱〈A Thousands Miles〉的鏡頭，一直以來都是最噴飯的畫面。多年以他也樂於在各大場合，重現這一幕經典迷因，甚至在Coachella音樂節的莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）表演中清唱這首歌，台下觀眾還一起大聲合唱。

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鏡週刊小姐好白電影

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