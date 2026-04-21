八點檔男星進組鬧烏龍！初見徐千京「當場認錯人」　她大器反應暖爆

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔強檔大戲《豆腐媽媽》劇情再掀高潮。戲劇男神王耿豪正式宣佈加入劇組，與新生代女星徐千京展開多場精彩對手戲。王耿豪進組不到一週，便以強大的表演能量征服全場，不僅徐千京大讚其為「零距離前輩」，王耿豪也驚喜分享兩人初見面時「認錯人」的爆笑插曲，讓嚴肅的劇組瞬間充滿笑聲。





▲徐千京與王耿豪在《豆腐媽媽》有許多對手戲。（圖／民視提供）

王耿豪分享，第一次在棚內見到徐千京時其實鬧了個大烏龍「我之前在臉書常看到她的照片，一直以為她是王晴，結果完全認錯人！」他笑說當下覺得超級不好意思，沒想到徐千京的反應超大器，不但沒生氣，還自嘲「我沒有王晴那麼漂亮啦」，開朗性格讓他印象深刻，直言「她很大方，整個人很開朗，讓我瞬間鬆了一口氣。」

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▲徐千京與王耿豪在《豆腐媽媽》有許多對手戲。（圖／民視提供）

談到合作感受，王耿豪大讚徐千京個性不計較、好相處，完全沒有新人的扭捏。他也觀察到對方在工作上的認真態度「她每次到現場都是準備好的，台詞、情緒都很到位，即使遇到不熟悉的表演方式也很願意學、很謙虛，這樣的人到哪裡都會受歡迎。」

▲徐千京與王耿豪在《豆腐媽媽》有許多對手戲。（圖／民視提供）

面對前輩的稱讚，徐千京則坦言壓力與幸運並存。她透露王耿豪進組第一天就主動溝通角色關係與拍攝流程，專業程度令人佩服。徐千京更自爆，有幾次對戲真的被對方的演技「吸進去」，直言「耿豪哥的人物塑造非常細緻，情緒與小動作都充滿層次感。好幾次我不自覺看他表演看到出神，甚至差點忘記下一句要講什麼！」





▲徐千京與王耿豪在《豆腐媽媽》有許多對手戲。（圖／民視提供）

王耿豪在劇中挑戰「愛誇美女」路線，看到漂亮女生就會忍不住稱讚，他笑稱這是一種「放大的喜歡」，希望讓觀眾看了會心一笑。而戲外徐千京也會拿這件事跟他開玩笑，兩人互動自然不尷尬，展現出極佳的默契。

▲徐千京與王耿豪在《豆腐媽媽》有許多對手戲。（圖／民視提供）

作為演藝圈前輩，王耿豪對徐千京充滿期待，表示只要對方在表演上有需要，自己絕對樂意支持。他也語重心長地分享心境「這一行很多感受是冷暖自知的，要能撐得住辛苦，很多事情都要慢慢消化，但只要肯努力，一定會走出自己的路。」

隨著王耿豪的加入，《豆腐媽媽》劇情走向將更為引人入勝。究竟「愛誇美女」的男神會與開朗的徐千京擦出什麼樣的火花？這對驚喜組合已成為觀眾熱議的焦點。請鎖定民視無線台，每週一至週五晚間八點《豆腐媽媽》。