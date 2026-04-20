鄭家純夫妻倆開心迎寶寶　互許「要一起探索全世界」

記者葉文正／台北報導

藝人鄭家純今天開心宣布懷雙胞胎，與丈夫Akira的開心程度自然不在話下，不過Akira覺得，因為這次懷孕跟上次時間有點近，所以會擔心，家人們則會擔心雙胞胎的早產問題，但是身為小兒科醫師的Akira認為自己的妻子絕對沒問題，會一起相守把孩子健康產下。

▲Akira給了鄭家純完全的自由與生活。（圖／翻攝自鄭家純臉書）

還記得去年十月，鄭家純與夫婿Akira在輕井澤完婚，婚禮誓詞，也在親友見證下被記錄起來，鄭家純甜蜜表示：「Akira是我的老師，也是對我最溫柔的另一半。」兩人開心一同表示要一起探索全世界。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鄭家純與AKIRA去年在輕井澤舉行夢幻婚禮。（圖／記者葉文正攝）

當時 Akira感性提到：「今天，我們在各位的見證之下，作為夫妻邁出全新的一步。無論在任何時刻，都希望能以體貼的心思關懷ili，不忘微笑，跟ili一同成長。」

▲鄭家純的日式婚紗照，是AKIRA親自拍攝。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）

家純也說：「Akira 不僅是我所愛的人，更是我生命中在各個層面都啟發我、教會我許多的老師；他也是願意陪我一起冒險、探索世界的摯友。」而她也哽咽提到：「Akira給了我很大空間，讓我可以在日本、台灣自由飛翔，一切以我開心為主，這是兩人婚姻能成功的最大原因。」

▲兩人在夢幻婚禮後積極備孕。（圖／記者葉文正攝）

即便小倆口多少有一些火花擦出，例如「Akira會在情人節回去陪爸媽」，或是「在租屋處，訂製比實際尺寸要長很多的搞笑窗簾」，讓鄭家純給了Akira綽號「阿寶」，但Akira總能逗她開心，兩人將要為人父母，相信還有很多難關必須突破，聽見胎兒的心跳聲，總算跨出那成功的一步。