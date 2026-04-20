《必娶女人》CP合體了！邱澤、柯佳嬿「搬進凶宅」一家三口陷險境

記者黃庠棻／台北報導

華能國際娛樂繼賀歲片《還錢》後再度與華文創攜手共同製作，推出全新心理驚悚類型電影《洞穴》，找來二度獲得台北電影獎影帝的男星邱澤，與金鐘視后柯佳嬿聯合主演，於今日4月20日舉辦開鏡儀式。

▲《洞穴》找來邱澤、柯佳嬿主演。（圖／華納提供）

電影《洞穴》曾於2022年金馬創投榮獲「中影電影開發基金」，也曾獲得文策院「內容開發專案計劃：前期開發支持」投資，更入圍第16屆台北拍劇本獎，歷經3年多的劇本撰寫，終於正式啟動。

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邱澤與柯佳嬿曾合作戲劇演出，這次新片《洞穴》由小螢幕轉戰大銀幕，更從過去粉絲熟悉的「螢幕情侶」升級成為夫妻。邱澤繼電影《女孩》後再度挑戰父親角色，詮釋一位為了家庭努力打拼的好丈夫、好爸爸，卻因意外買下凶宅，一步一步深陷險境。

▲《洞穴》找來邱澤、柯佳嬿主演。（圖／華納提供）

柯佳嬿則跳脫《想見你》的形象，挑戰育有5歲女兒的堅毅母親，試圖用愛守護即將崩解的家庭。兩人在戲中將面對搬入「凶宅」後的接連怪事，全片充滿壓抑的心理驚悚氛圍，層次豐富的情感轉折和面對恐懼的心理掙扎，將給予過往不同的演出。

邱澤表示「非常期待和柯佳嬿11年後再度合作，初次看到劇本，不知為何我的腦海中就浮現出各式各樣不同房子的樣貌，是一個很有感覺、帶點魔力的故事，還沒開拍就已經把人帶進去了。」而柯佳嬿表示「我平時喜歡看風格特殊的電影，很開心接到《洞穴》這樣的心理驚悚劇本。跟邱澤合作多次，有既定的默契與信任，我們的角色也跟著真實人生推進，這次共同演出夫妻也讓我非常期待。」

《洞穴》為導演劉邦耀自編自導，導演前作短片《住戶公約第一條》曾入圍過金鐘迷你劇集獎，該片小女主角白小櫻因此片獲得最佳潛力新人獎。導演劉邦耀表示「很開心可以順利開拍，謝謝在開發籌備過程中幫助的人，希望能為觀眾帶來一部好看的電影。」

資深監製葉如芬與製片人宋銘忠及堅強的主創團隊將為此片守護把關，作為堅強的製作靠山。監製葉如芬表示「自己不太敢製作恐怖片，此部片設定為心理驚悚，但劇情內容需要保密，希望屆時可以在戲院讓觀眾嚇一跳。」

《洞穴》由華能國際娛樂股份有限公司、海納百川影藝整合股份有限公司、中環國際娛樂股份有限公司、秀泰全球影城股份有限公司、文化內容策進院聯合出品。華能國際娛樂股份有限公司與華文創股份有限公司共同製作。本片預計於2027年美商華納兄弟發行，敬請期待。