85歲資深男星喊話「結婚就給100萬」　催婚7愛孫沒人理：能怎辦？

記者黃庠棻／台北報導

66歲女星蘇明明在大愛《臥龍好歲月》中照顧生病的丈夫的石峰，戲外導演老公萬仁曾因泡溫泉時跌倒頭撞地，手術用「鈦金屬」進行修補，20日出席記者會，透露陪著丈夫復健長達4年，雖已無法恢復到跟以前一樣，但腦部已經完全恢復，可以正常聊天，也從不能走到能走。

▲蘇明明出席《臥龍好歲月》首映記者會。（圖／記者李毓康攝）

蘇明明回憶，萬仁剛開完刀時，醫生告知手術很成功，但後面3個月復健才是最辛苦的「我內心告訴我自己，我就跟你拚了，只要能復健到好，就一定去做。」健保給一周2天的復健，她就帶丈夫一周做4、5次。萬仁也不會有特別情緒起伏，還被護理師稱讚很會穿搭衣服。

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▲蘇明明出席《臥龍好歲月》首映記者會。（圖／記者李毓康攝）

85歲資深演員上官鳴在劇中飾演102歲人瑞，已經約2、30年沒有主演戲劇，大多都客串性質，坦言「太累的不敢接。」對於身體狀況，他透露都會固定健康檢查，心臟有一些問題，就聽醫生的話吃藥。

▲上官鳴出席《臥龍好歲月》首映記者會。（圖／記者李毓康攝）

上官鳴透露自己50幾歲就開始當孫子學校的「導護阿公」，直到7個孫子都國小畢業才「退休」。最大的孫子已經30歲，還沒當「阿祖」，笑說「他們不結婚，我能怎麼辦？」還喊出誰先結婚就給100萬的獎勵，但也沒孫子要理他「我講我的，他們聽他們的。」

▲上官鳴出席《臥龍好歲月》首映記者會。（圖／記者李毓康攝）