鄭家純之前曾終止妊娠　原本想植入胚胎卻自然懷雙胞胎

記者葉文正／台北報導。

鄭家純今年元月7日突然表示，懷孕第九周的她，胚胎停止發育，必須終止妊娠（人工流產），透露6日傍晚開始少量出血，痛苦了一個晚上，同時提及自己對代理孕母的看法。而她打算懷孕後，原本打算植入胚胎，沒想到兩次都是自然懷孕，今天宣布成功懷孕讓她跟家人們都很開心。

▲鄭家純去年在親友見證下，在輕井澤完成婚宴。（圖／記者葉文正攝）

她之前曾在臉書發文表示，「凌晨三點就算吃了止痛藥，還是痛到叫出來沒辦法睡，接著累到睡著，凌晨五點又被痛醒，再一次邊痛邊叫到太累睡著，過幾小時後再被痛醒，到廁所換衛生棉看血塊們。」如今成功懷孕，也讓親友鬆了口氣。

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▲兩人婚後相處愉快自然懷孕 。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）

鄭家純於2022年11月嫁給日籍小兒科醫師Akira，並在去年10月補辦婚禮。她之前才透露已經開始備孕，沒想到元月7日便坦言胚胎停止發育流產。她在文中也提到近來關於代孕法案的議題，強調即便自己未來無法順利懷孕生子，也不會去海外找代理孕母。

▲鄭家純懷孕，兩個小寶寶的氁樣清晰可見。（圖／千巡影視提供）

鄭家純透露，原本已經懷孕九週，但在昨（6）日的產檢中確認胚胎停止發育，必須終止妊娠。她表示，半個月前產檢時，醫師就曾提醒胎囊發育較晚，當時還抱著一絲排卵期延後的希望，沒想到最終還是沒能照到心跳。現在還懷了雙胞胎，能聽到寶寶心跳聲，真的是感動莫名。

之前停止妊娠這種切身之痛，也讓她更加感同身受懷孕女性所面臨的身體煎熬。並提到就算自己無法順利懷孕生子，也不會去海外請代理孕母。

她並指出，無論是有償還是無償代孕，在人權與倫理上都難以令人接受，「有償代孕的本質，就是比海外代孕便宜幾百萬的交易行為，把孕母視為一個生產的容器。」本質上就是一種將器官商業化的行為。

鄭家純表示，她擔心家境貧困的婦女可能會被迫出賣子宮，甚至得承擔比一般孕婦高出三倍的嚴重併發症風險，這簡直是「用命去賭」能否活下來，而付錢的委託人往往不會在乎這些背後的長期身心影響。面對部分人士提倡的「無償代孕」，鄭家純則從傳統社會視角剖析隱藏的危機，表示在華人社會對傳承血脈極度執著的環境下，「家中還沒婚育的年輕女性，會被情勒逼迫幫家中無法生育的男丁當孕母」，這種情緒勒索將成為許多女性的噩夢。

她近期幾乎都在經營Cashmere 川嵐圍巾等跨國貿易，忙得不亦樂乎，但人生大事她也沒有擱著，終於在今天宣布喜訊，家人朋友跟粉絲們也都為她開心。