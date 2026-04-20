《戲說》男星從小帶天命！　「媽懷孕15個月生他」親曝與媽祖緣分

記者黃庠棻／台北報導

本土劇男星黃新皓出道至今將近10年，曾演過《阿叔》、《阿榮與阿玉》、《戲說台灣》等劇，還曾發行專輯、當起歌手。私底下的他信仰虔誠，有著「最帥乩童」之稱，多次上節目分享從小與媽祖之間深厚的緣分，更透露自己從小就有特殊體質。

▲ 男星黃新皓。（圖／《豈有此呂》）

黃新皓自幼展現特殊體質，長年穿梭於宮廟服務與演藝工作之間，生活作息極度不規律，曾5天僅睡8小時，坦言身體負擔沉重，甚至出現心跳長期偏高的狀況，期盼能尋求更專業的醫療建議。

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▲黃新皓。（圖／年代提供）

事實上，黃新皓的母親曾向大甲媽祖祈願求子，懷胎15個月後誕下帶有「天命」的他，從5歲起便開始接觸通靈。他回憶學生時期的靈異經驗，表示某次排練使用宗教道具與焚香後，教室內竟出現音樂無故自動播放的離奇現象，甚至引發同學情緒失控、哭喊等異常反應。

▲男星黃新皓。（圖／《豈有此呂》）

當晚，黃新皓更親身經歷鬼壓床，睜眼看見「三顆頭晃來晃去」，在得知靈界朋友需要幫助後，透過燒金紙與科儀處理，並返校祭拜，才結束這段靈異插曲。

▲黃新皓。（圖／緯來提供）

後來，黃新皓除了演藝工作之外，也時常參與宮廟活動，根據《中時新聞網》報導，他自己所屬的艋舺金義殿擁有「觀手轎寫字」，是可以直接看到媽祖指示的內容，近期因為廟宇活動繁多，某一次媽祖給了一個「踏一步就離成功越近。」的建議，也讓他有所體悟。