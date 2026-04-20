楊大正父「細菌侵腦」彌留3個月！　「媽祖發威救命」超玄內幕曝光

▲滅火器2場小巨蛋演唱會秒殺。（圖／火氣音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

曾奪下金曲獎最佳樂團的滅火器，成團26年將於7月18、19日首度登上台北小巨蛋開唱，2場門票開賣即秒殺，足見他們驚人魅力，主唱楊大正坦言，原先其實壓力不小，得知完售後，甚至一度落淚，談到是否再加場？他笑說：「見好就收。」雖曾閃過念頭，「但給歌迷最好的狀態是我們的責任，體力狀態還是會擔心。」日前他也參加遶境，透露山邊媽祖曾救了爸爸一命，讓他滿懷感恩之情。

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▲楊大正父親挺過難關康復出院。（圖／火氣音樂提供）



楊大正透露去年6月父親因細菌感染住院長達3個月，起初只是劇烈頭痛，短短一週就暴瘦數公斤，輾轉看遍各科仍查不出原因，直到緊急送醫一一檢查才發現細菌已從鼻竇擴散至腦部，「整個是一片白的（細菌），去看他的時候，常常像彌留狀態，意識清楚但幾乎都在睡。」醫療與看護費一天高達6000元，花費破50萬元，他坦言：「那時候真的很無助，不知道會不會好、要住多久，每個禮拜都要匯錢給媽媽。」

在最煎熬時，他去山邊媽祖宮參拜求藥籤，之後父親病況也奇蹟似地逐漸好轉，最終順利出院，讓他感念至今，楊大正也打趣分享爸爸住院時，他硬著頭皮買進7字頭的台積電股票，好在股價一路上漲，足以補上龐大醫療費撐過經濟壓力，而他去年底透過王彩樺牽線參與遶境活動，更意外接下為媽祖創作歌曲的任務，讓他當場起雞皮疙瘩，「好像真的有某種安排。」但目前歌曲仍尚未動工。

楊大正與前妻於2024年結束8年婚姻，目前仍同住照顧一雙兒女，關係轉為「室友」，甚至彼此鼓勵認識新對象，被問及是否再婚，當場露出驚嚇表情直呼：「不會，還要幾次？」至於是否已展開新戀情，他則語帶保留表示：「都是好朋友。」

