觀眾決定誰贏！《催眠麥克風》神仙聲優對決　台灣搶先場曝光

記者林汝珊／台北報導

日本首部由觀眾即時投票決定結局的互動式動畫電影《催眠麥克風-Division Rap Battle-》，風靡全日本上映期長達一年多、吸引超過 113 萬人次觀影、締造 28 億日圓票房奇蹟的現象級神作，除了洗腦的饒舌音樂，最令全球粉絲瘋狂的莫過於「神仙打架」級的聲優陣容，及由這 21 位配音界領航者展現「極致聲音演技」的最高舞台。為回應全台粉絲熱烈支持，片商今宣佈將於 4/25及4/26舉辦北中南搶先場。

▲《催眠麥克風》對戰組合火花四射，展現了聲音藝術的極致。（圖／甲上娛樂提供）

作為互動式動畫電影的開創者，《催眠麥克風》最大的製作難度在於高達 48 種劇情分支與 7 大結局。為了因應影廳觀眾的投票結果，21 位聲優必須針對同一場景錄製多種不同的情緒反應、勝負台詞與劇情轉折，這種數倍於傳統電影的錄音工作量，不僅是對體力的考驗，更展現了聲優在角色切換與情感張力上的高超水準。

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▲飴村亂數（上）和神宮寺寂雷之間「亦敵亦友」的關係是《催眠麥克風》片中圈粉亮點。（圖／甲上娛樂提供）

參演卡司橫跨國民級《灌籃高手》到當紅現象級《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》，這群聲音職人打破次元壁，讓每一位進入影廳的台灣觀眾，都能聽見現場專屬的「全台唯一版本」。這種對演技的極致要求，讓本片在日本僅以不到百家戲院的規模便衝破 28 億日圓票房，打破日本影史紀錄。

《催眠麥克風》故事描述在武力戰爭被根除的「H時代」，取而代之的是能直接干擾人心、引發神經震盪的「催眠麥克風」。在這裡，Flow就是戰鬥力，男人們以饒舌作為刀鋒，在節奏中把對手炸翻！決定國家未來走向的最終對決即將引爆，誰能站上巔峰？這一切，由你說了算！