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鄭家純宣布懷孕喜訊 「竟然是同卵雙胞胎」

記者葉文正／台北報導


台灣藝人鄭家純（雞排妹）於 2022年11月2日 宣布與日籍醫師先生Akira登記結婚。婚後小倆口因忙碌，時隔兩年多，於 2025年10月18日 在日本輕井澤的「森之美教堂」補辦婚宴，她今天再度去進行例行產檢，並宣布已經懷孕，是同卵雙胞胎。

▲鄭家純宣布大事。（圖／記者葉文正攝，翻攝臉書）

▲鄭家純宣布大事。（圖／記者葉文正攝，翻攝臉書）

她今天說，「向大家報告喜事，阿純目前懷孕12週，是同卵雙胞胎。上次有好好跟無緣的小孩介紹阿寶，像媒人一樣把人格特質、身家調查都說得很詳細，推薦寶寶回來，沒想到還多揪了手足一起來。一月上旬小產後回診，婦產科醫師有建議我隔三個月再規劃自然懷孕，說是若隔太近，孕早期容易心理壓力太大。聽完就乖乖在以為的排卵期避孕，但沒料到小產後的排卵期會晚那麼多天。」

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▲鄭家純懷孕，是同卵雙胞胎。（圖／水舞提供）

▲鄭家純懷孕，是同卵雙胞胎。（圖／水舞提供）

她也透露，「二月初沒等到月經來，一直等一直等，等到胸部的觸感變得跟上次懷孕很像，接著在過年除夕那天，驗孕棒出現淡淡的第兩條線，也就是說小產後月經還沒來就又懷孕了。第一次產檢在東京，診所的影像糊糊的，但能確認是子宮內著床。第二次產檢是回台灣後去茂盛醫院報到。超音波師：「那個圈圈就是卵黃囊。」接著影像中一閃而過第二個圈圈。超音波師：「嗯？」再看一次，真的有兩個卵黃囊在同一個胎囊裡面。超音波師：「恭喜妳，是雙胞胎～」

▲鄭家純宣布大事。（圖／記者葉文正攝，翻攝臉書）

▲鄭家純去年才跟先生AKIRA一起在輕井澤補辦婚宴。（圖／記者葉文正攝）

鄭家純說，知道雙胞胎是在5週，驚喜只有一下下，因為同卵雙胞胎比異卵的風險高，還有分單羊膜還是雙羊膜。寶寶們很貼心，讓我在6週就聽到心跳，聽到的瞬間眼淚就掉下來，因為上次沒有聽到。產檢後有勇氣再度開始寫懷孕日記。

▲鄭家純宣布大事。（圖／記者葉文正攝，翻攝臉書）

▲鄭家純近期都在忙海外事業。（圖／翻攝臉書）

她續開心表示，8週時確認是雙羊膜，安心很多，不用再查資料看到失眠。一般來說到了10週，孕早期自然淘汰的機率大幅降低，但9週對我來說更有意義，上次小產的日子就是滿9週。從驗到兩條線到10週，心理上很難受，會亂想這次留得住嗎？懷雙胞胎真的沒問題嗎？

她有意識到再繼續這個狀態不太健康，就安排去南部走走曬太陽，去旅行也會讓日子過得比較快。「生理上的害喜不舒服，像是口味改變、嚴重脹氣、胃食道逆流導致咳嗽、起床吐胃酸、暈車、噁心、反胃、孕吐、心跳快、臉上跟胸口有粉刺農場、頭脹頭暈。目前還能用平靜的心去接受，但還是希望能早日解脫，現在每週像輪流住在不同人身體裡，熟悉的自己不知去哪了。」

她也提到，前陣子發的那首籤詩，就是問事鎮海宮七王爺，這次能否順利生下健康的寶寶們。得到安慰後，我也告訴自己，不要再自我懷疑，既然上天願意給予，就代表相信我擔得起所有，不論結果如何，皆是形狀各異的幸福。小產後考慮到去年做了PGS，有狀況不錯的冷凍胚胎可以植入，原本跟茂盛醫院約過年後看子宮鏡檢查、安排植入時間。

上次是約一月回診安排植入，結果去年十二月驗到自然懷孕，這次又是約了回診就立刻自然懷孕，算是一種從茂盛醫院接收到好孕的運。

她也表示，李俊逸醫師願意幫我看到滿三個月，用非常謹慎積極的路線，安排每週回診照超音波檢查、預防性打針用藥等等。不只是醫學上的幫助，更在心理層面上，支撐住我在孕早期的脆弱，非常感謝茂盛醫院和李醫師的照顧。

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鄭家純Akira

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