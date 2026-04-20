記者林汝珊／台北報導

日本搖滾天團ONE OK ROCK在七萬名觀眾見證下締造的巔峰演出搬上大銀幕，電影《ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS》將於本週三4月22日在全台上映，親身感受ONE OK ROCK席捲全場的音樂能量。

▲日本搖滾天團ONE OK ROCK主唱Taka即將來台開唱。（圖／秀泰娛樂提供）

成軍20年的日本搖滾天團ONE OK ROCK，隨著同名世界巡迴展開，團員們更是全神投入每一場演出，Taka表示：「我想讓音樂直擊每一個來到現場的人，讓每個人的靈魂都能獲得最純粹的快樂。」演唱會電影《ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS》完整收錄ONE OK ROCK於日產體育場的巔峰演出，透過高規格影像技術與沉浸式環繞音效，將現場震撼能量搬上大銀幕。從開場燈光點亮的瞬間，到Taka極具穿透力的嗓音劃破夜空，每一個節奏與情緒堆疊，都讓觀眾彷彿親臨現場，零距離感受ONE OK ROCK無可取代的舞台魅力。

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▲主唱Taka形容專輯《DETOX》是樂團傾注靈魂打造的心血結晶。（圖／秀泰娛樂提供）

演唱會電影《ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS》於17日在日本正式上映後迅速掀起觀影熱潮。不少藝人也在觀影後分享感受：「整場都想站起來跟著跳，忍得很辛苦！」、「音樂一下直接被拉回現場，腎上腺素飆升的感覺太真實了」，成為近期最具話題的音樂影像作品之一。

同時間，台灣搶先試片同樣引爆熱烈回響，全場觀眾隨節奏擺動、輕聲合唱，片尾更爆出熱烈掌聲與歡呼，臨場感席捲全場。透過大銀幕與環繞音效，不僅高度還原現場氛圍，更進一步放大舞台細節與視覺層次，被譽為「比搖滾區更近」的極致觀影體驗。試片後觀眾紛紛盛讚：「音場跟畫面都太真實了，真的有一種在現場的錯覺」、「Taka一開口就讓人起雞皮疙瘩」。