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54歲梁家榕「有先天性疾病」找教練復健　主動分手16年圈外男友！

記者黃庠棻／台北報導

伊正、梁家榕、蘇明明、上官鳴、王中平、謝其文等人20日出席大愛劇《臥龍好歲月》首映記者會。伊正、梁家榕合作許多遍，這次是兩人第9次飾演夫妻，被封為「九世夫妻」。

▲▼楊鎮(左起)、臧芮萱、陳熙鋒、陳仙梅、 梁家榕、蘇明明、上官鳴、伊正、馬念先、謝其文、張育綺、王中平出席《臥龍好歲月》首映記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲《臥龍好歲月》舉辦首映記者會。（圖／記者李毓康攝）

伊正笑說「除了太太之外，她是跟了我最久的老婆。」雖然演夫妻，不過他的角色不是因公殉職，就是感情不睦、貌合神離，這次終於年輕相守到老，他玩笑直呼「終於相信妳沒剋夫。」

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▲▼伊正出席《臥龍好歲月》首映記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲伊正出席《臥龍好歲月》首映記者會。（圖／記者李毓康攝）

不僅如此，伊正為戲剃了大平頭，整個人更進入這狀態，加上角色本尊有戴助聽器，他真的去訂製助聽器，完全貼合自己耳膜，等於是入耳式耳塞「拍攝時幾乎都聽不到，不太確定對方講什麼，後期就看嘴形，發現我的專注力愈來愈高。」

▲▼伊正出席《臥龍好歲月》首映記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲伊正出席《臥龍好歲月》首映記者會。（圖／記者李毓康攝）

另外，伊正劇中從40歲演到80歲，化老妝時回家嚇到小孩，還有一次他有特殊化妝，浴袍上都是血，拍攝途中回家吃泡麵，小孩緊張問「爸爸你會不會很痛，是不是流血？」

▲▼梁家榕、伊正出席《臥龍好歲月》首映記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲梁家榕、伊正出席《臥龍好歲月》首映記者會。（圖／記者李毓康攝）

而梁家榕為了角色化老妝，還被導演說眼睛太有神、會比較利，要稍微修一下，演戲時肢體稍微駝背。而她去年3月證實，已經和交往16年的圈外男友分手，分手是她主動提的，主因是遠距離戀愛，現在單身約5年「依然孤獨一個人，現在很好，養貓咪學畫畫，享受一個人獨處，大家催我沒有急，緣分來自然來。」

▲▼梁家榕、伊正出席《臥龍好歲月》首映記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲梁家榕、伊正出席《臥龍好歲月》首映記者會。（圖／記者李毓康攝）

被問是否有追求者，梁家榕表示「沒有，我也不會去拜月老。」她是不婚主義者，很早就決定不婚不生，因為自己責任感太強「若有小孩我就是完全沒有自己，愈長愈大愛自己。」此外，她先天性肌肉低張力，長期要復健「我關節比較鬆弛，必須找教練復健。」

▲▼梁家榕出席《臥龍好歲月》首映記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲梁家榕出席《臥龍好歲月》首映記者會。（圖／記者李毓康攝）

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梁家榕臥龍好歲月

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