快訊／五月天怪獸升格二寶爸！　甜蜜告白：謝謝你來到這世界

▲ 五月天怪獸升格二寶爸。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

天團五月天吉他手怪獸與老婆路沚瀛結婚多年，育有一女「詠詠」，他今（20日）驚喜報喜，宣布升格二寶爸，迎來寶貝兒子，怪獸更甜蜜喊話：「謝謝你來到這個世界、來到這個家，我跟媽媽、姊姊等不及要跟你一起玩了。」並附上老婆挺著孕肚的照片，不過相信音樂透露：「已經平安誕生了，謝謝大家關心。」

怪獸婚後生活低調卻甜蜜，對女兒更是寵愛有加，過去不時透過社群分享育兒點滴，流露滿滿父愛，如今升格為四口之家，他也難掩喜悅寫下長文迎接兒子到來，「你知道嗎？四個人可以做很多有趣的事喔。」笑說未來可以分兩隊打籃球，「我跟媽媽一隊，你跟你姊一隊，然後我們一直蓋你火鍋。」甚至開玩笑：「我跟媽媽負責煮飯，你跟你姊去外面洗車。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也感性表示：「在我心中幸福的樣貌，就是在最平常的日子裡亂開玩笑都可以笑得很開心。」直言快樂是他對孩子唯一的期許，「你們的笑容，是我最重要的事。」他也不忘笑說未來會帶兒子認識愛，「至於愛不愛彈吉他我覺得都可以，但是你要的話我有超多厲害的吉他可以借你。」最後更暖心寫下：「正直且善良的男生肯定很帥，愛你，兒子。」父愛溢於言表，粉絲見狀也紛紛送上祝福。

