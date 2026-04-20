王中平砸7位數買千坪地…被封「演藝圈隱形富豪」　揭擁5塊地真相

記者黃庠棻／台北報導

男星王中平出道演藝圈超過30年，橫跨演戲、主持、唱歌，是台灣觀眾熟悉的臉孔，戲外的他與余皓然結婚30年，育有一子一女。私底下的他熱愛種樹，買下好幾塊地成為藝能界的「隱形富豪」，今（20）日他出席新戲記者會也分享了買地的近況。

▲《臥龍好歲月》舉辦首映記者會。（圖／記者李毓康攝）

王中平今（20）日與伊正、梁家榕、馬念先、蘇明明、上官鳴、陳仙梅 等人一同出席新戲《臥龍好歲月》的首映記者會，只見他穿著一件桃紅色上衣搭配牛仔背心，雖然已經58歲但整個人的狀態看起來仍舊相當年輕、率性。

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▲王中平出席《臥龍好歲月》首映記者會。（圖／記者李毓康攝）

只不過，王中平的臉蛋看起來明顯曬黑，他笑說「最近又跑去種樹，因為植樹節剛過嘛」，分享自己近期開心的原因就是跑去種了50棵樹，由於他在新戲《臥龍好歲月》中，在生活苦悶的時候會小酌，他也分享現實生活的排解方式，就是到自己種的樹下喝咖啡、放空。

▲王中平、余皓然。（圖／兒福聯盟提供）

被問到近期是否有買新的土地，王中平露出靦腆笑容透露自己在前年於苗栗後龍買了一塊一千多坪的土地，價格大概落在7位數、約莫500萬元。談及買地是否會讓老婆余皓然不開心，王中平笑說「這件事老婆本來就知道了」。

▲王中平、余皓然、韓菲。（圖／駿馬客工作室提供）

此外，王中平坦言目前手上約有5塊地，但並非全部都是自己買的，他透露「有的是繼承到的，有的是因為以前鄉下牧牛，原本是外公家的，叫我回去接」，但他也強調自己擁有的土地有些「並沒有想像中值錢」，因為大多都是位置比較偏僻的農地，對於「隱形富豪」的稱號態度相當低調。