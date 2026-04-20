禮儀師念錯往生者名恐被告！　白雲曝自身經驗：大哥們提頭

記者孟育民／台北報導

庾澄慶（哈林）主持公視益智節目《哈！真相大白了》，邀來謝念祖、白雲、林佩遙、涂善存、黃宏軒、龍龍（林千聿）等一票喜劇創作者上節目。節目上出題「禮儀師在告別式上念錯往生者名字，家屬可以提告求」，引跨足殯葬業多年白雲打趣說「不會提告啦！禮儀師會直接消失」。

▲哈林庾澄慶主持公視《哈！真相大白了》，邀龍龍、林佩遙、白雲、涂善存、謝念祖、黃宏軒同上節目。（圖／公視提供）

白雲、涂善存與黃宏軒在「告別式念錯名」這題都選「╳」，白雲表示，唸錯名字曾經有聽過，但家屬現場會反應、或旁邊的禮儀師也都會警告，他說「提告、求償倒沒有例子啦；唸錯我們把它唸回來就好了」，還硬凹說「除非往生者抗議，不然我們沒話講啊！」

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白雲還分享自身經驗，有時我們看到黑道大哥告別式，幾千個黑衣人一批批來鞠躬的場面，「司儀講錯，那其他的大哥大概不會提告、就（讓他）消失」，讓哈林也冷笑說「提別的嗎？」，白雲大聲說「提頭啦」，讓現場笑成一團。

▲白雲分享自身經驗。（圖／公視提供）

這題答案公布確實是「○」，節目專家、律師孫少輔也解釋，認為這問題牽涉人格權的保護「現場張三講成李四，就是人格權受損，如果有重大情節去提告，法院是可能判賠的」；也補充認為，從契約上「禮儀公司要做一個完整的給付」，倘若因為重大謬誤「造成葬禮會場上的不開心，也可以提告契約不履行的賠償責任」。



